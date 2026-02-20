ଗୃହରେ ଧାନ କିଣା ତାତି, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ଗୃହ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳକୁ ଆସି ହୋହଲ୍ଲା କଲେ ବିରୋଧୀ । ଧାନ କିଣାରେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : February 20, 2026 at 3:28 PM IST
ODISHA PADDY PROCUREMENT ISSUE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ବିଧାନସଭା । ଗୃହରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଖରିଫ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକରାଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ପାରୁନି ଗୃହ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଧାନ କିଣାରେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଷୀ ଅବହେଳା, ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳକୁ ଆସି ହୋହଲ୍ଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ:
ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିବୃତି ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ,"ଏବେ ବି 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ରିଭାଟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ । ଏହା ମୋର ପରାମର୍ଶ ନ ହେଲେ ଚେତାବନୀ ବୋଲି ଭାବିପାର । ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଯିବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ ।"
ଏପରି କହିଲେ ବିରୋଧୀ :
ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ । ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୂଳରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଛି । ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ ହେଲେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଗୃହକୁ ଚଳାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।" ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି । ମିଲରମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର ନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର