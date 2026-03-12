ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ତାତି: ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଗୃହ ମୁଲତବୀ

ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ । ବିଧାନସଭାରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ ।

ODISHA ASSEMBLY UPROAR ON LPG
ବିଧାନସଭାରେ ଗ୍ୟାସ ତାତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟୋଗଳୋ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 11:26 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 11:38 AM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ LPG ତାତି । ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ । ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ।ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : March 12, 2026 at 11:38 AM IST

