ବିଧାନସଭାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ତାତି: ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ । ବିଧାନସଭାରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ ।
Published : March 12, 2026 at 11:26 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 11:38 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ LPG ତାତି । ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ । ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ।ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
