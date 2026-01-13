ବିଧାନସଭା ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ଅବଗଣନା ଆରମ୍ଭ
Published : January 13, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 8:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ୫୦ ବଢ଼ିପାରେ । ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୭ରୁ ବଢି ୨୦୦ ଛୁଇଁପାରେ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆସନ ଗଣତି । ଦୀର୍ଘ ୭୯ ବର୍ଷ ପରେ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଏପଟସେପଟ ହେବ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଅବଗଣନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ୧୯୭୬ରେ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ଆସନ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଓଡିଶାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୭୪ରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦ରୁ ୧୪୭କୁ ବଢ଼ିଥିଲା । ୨୦୨୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଜନଗଣନା ପରେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ୨୦୧୧ ପରଠାରୁ ଜନଗଣନା ହୋଇନାହିଁ । କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୧ରେ ଜନଗଣନା ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରି ନୂଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯିବ ।
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଆକାର ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ବର, କଟକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଜୟପୁର, ରାଉରକେଲା, ପୁରୀ, ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ବର ଭଳି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗତ ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୦୨ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ସେହିପରି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୨୦୦ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିପାରେ । ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପୁର୍ନଗଠନ ହେବ । ୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂସଦ ଭବନ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ସଂସଦରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ୮୮୮ ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଆସନ ବଢ଼ିବ ।
'ଭିତିରି ଭିତିରି କିଛି ଚାଲିଛି, ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ'
ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ଡି - ଲିମିଟେସନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଠିକ ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେବେଠାରୁ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଶୁଭ ଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସାଂସଦଙ୍କ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ । ତଦନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ବିଧାନସଭା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ନେଇ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ଭିତିରି ଭିତିରି କିଛି ଚାଲିଥିବା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି । ବାହାରକୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଡି - ଲିମିଟେସନର ଚିତ୍ର ଜଣାପଡିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ କହିହେବ ।
'ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିବ'
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ଅତୀତରେ ଡି - ଲିମିଟେସନ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ବିରୋଧ ହୋଇନଥିଲା । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡି - ଲିମିଟେସନ ମାପଦଣ୍ଡ କଣ ହେବ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନାହିଁ । ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ କରିବ ।
'୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ଭଳି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ'
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୦୯ରେ ଡି - ଲିମିଟେସନ ବା ଭୌଗଳିକ ସୀମାରେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆସନ ବଢିନଥିଲା । ୨୫ ବର୍ଷିଆ କ୍ୟାପ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ଆସନ ବଢିବ । ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡି - ଲିମିଟେସନ ଗଠନ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ହେବ । ତା'ପରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ଭଳି ଜଣାପଡୁନାହିଁ । ୨୦୦୯ ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଡି - ଲିମିଟେସନ କମିଶନଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ।"
'ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ମହିଳାଙ୍କ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ'
ଜବାବରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୯ରେ ବିଧାନସଭା ଡି - ଲିମିଟେସନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ । ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ । ଡି - ଲିମିଟେସନ ହେଲେ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ରହିଛି । ଏଇଟା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ । ଯାହା ହେବ ରାଜନୈତିକ ସେଟଅପ ସେହିପରି ହୋଇଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ପର
