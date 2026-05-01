୧୩ ଘଣ୍ଟା ୪୫ ମିନିଟ ଚାଲିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ; ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ODISHA ASSEMBLY SPECIAL SESSION
ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 7:24 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ୪୫ ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଲା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ । ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନ ରାତି ୧୨.୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲିଥିଲା । ଅଧିବେଶନରେ 'ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ’ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପନାମା ପାରିତ ହୋଇଛି । ସମୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପନାମା ପାରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି, "ମହିଳାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ତଥା ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକତୃତୀୟାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ।"

'ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ':

ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି । ଏହା ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟାୟ । ଓଡିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଓ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଳମ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ମସିହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦରକାର । ୨୦୨୯, ୨୦୩୬ କିମ୍ବା ୨୦୪୭ରେ ନୁହେଁ ।"

ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ (ETV Bharat)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ‘ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ’ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତାହା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗଦର୍ଶନ । ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ଓ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରକୃତ ପରିଚାୟକ । ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି - 'ନାରୀ ଅସ୍ୟ ସମାଜସ୍ୟ କୁଶଳା ବାସ୍ତୁକାରିଣୀ' । ଅର୍ଥାତ, ନାରୀ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା । ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ହିଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 'ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ' ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:

ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାତା ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ୮୦ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଏହା ଆହୁରି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ । ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ମାତ୍ର ୧୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟା ଥିଲା ବେଳେ, ଚଳିତ ବିଧାନ ସଭାକୁ ମାତ୍ର ୧୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "୧୯୯୬ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି ଦେବ ଗୌଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌ ଆଣିଥିଲେ । ଯାହା ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ୧୯୯୮ରୁ ୨୦୦୩ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଚାରିଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ପରି ଦଳମାନେ ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା କରି ଏହାକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ UPAର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାଇ ୨୦୧୦ରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ କରାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାକୁ ତାହା ପଠାଗଲା ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ମହିଳା ଅଧିକାରର ଅଗ୍ରଦୂତ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଥିବା ଦଳମାନଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା । ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ହୃଦୟରେ ନାରୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ । ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଗାଦିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଜ୍ୟ ହକ ଦେବା ପାଇଁ ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ’ ପାରିତ କରାଇଲେ । ଯାହା ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା । ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।
ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ୩୧ କିମ୍ବା ୩୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେଲେ । ଡି-ଲିମିଟେସନ ଓ ଜନଗଣନାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ।

'ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ସେମାନେ ଇତିହାସରୁ ପୋଛି ହୋଇଯିବେ':

ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ସେମାନେ ଇତିହାସର ଫୁଟ୍‌ନୋଟକୁ ଚାଲିଯିବେ । ସେମାନେ ଇତିହାସରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ହୋଇଯିବେ । ଆଜିର ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେ ନିଜର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ଆଣିବାକୁ ଜାଣେ । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆହ୍ୱାନ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ତତଃ ୩୩% ଟିକେଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ । କଥାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ, ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମହିଳାଙ୍କ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧୁରା ! ମହିଳାଙ୍କ ବିନା ବିକାଶ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ! ମହିଳାଙ୍କ ବିନା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଶ୍ରୀହୀନ ! ସେମାନେ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତା ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତର ସହ-ରଚୟିତା । ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଶକ୍ତ ନାରୀ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ । ଆମର ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହୁ । ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି । ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବ ।"

