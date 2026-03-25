ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ୨୨୭୧ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ୯୪୬ଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ଘୋଷିତ
ଭୂମି ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢୀକରଣ, ଦୃଢ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : March 25, 2026 at 7:57 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଦକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଭୂମି ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢୀକରଣ, ଦୃଢ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ, ସୁଶାସନ ଓ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭୂମି ରେକର୍ଡର ୧୦୦% କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ସହ ସମସ୍ତ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇଛି ।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବଜେଟ ଆକଳନ ୨୨୭୧ କୋଟି ୩୩.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ୧୪୪୨ କୋଟି ୩.୫୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ୮୨୯ କୋଟି ୨୯.୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
‘ନକ୍ସା’ ଯୋଜନା:
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜମି ରେକର୍ଡଗୁଡିକୁ ସଠିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ‘ନକ୍ସା’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ୪ଟି ମ୍ୟୁନସିପାଲିଟି ଯଥା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ବାରିପଦା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ମ୍ୟୁନସିପାଲିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ଇ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓଡ଼ିଶା' ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଦଲିଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ, ଭାରମୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଲିଲର ପ୍ରମାଣୀକୃତ ନକଲ ସେବା ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୬୦୮୭୧ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରସନ ସେବା ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେଶନ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ସୁରକ୍ଷା:
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପବିଭାଗ ଖୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୪୯୧୪ ଟି ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୮,୫୩୧ ଘରବାରୀ ଶୁନ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ୪ ଡେସିମିଲ ଘରବାରି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ।
'ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ' ଯୋଜନା:
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 'ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ'ଯୋଜନାରେ ୩୫୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ବୈଧ ଜମି ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ୩୪୯୬୫ ଟି ଆଦିବାସୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକର ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨୫୬୪୩ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୯୪୬ଟି ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରାଇଛି । ୧୯୯୨ ମସିହାରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର ୧୦୭୫ଟି ନୂତନ ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ବଳକା ପଡାଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ତହସିଲରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସୁବିଧା ଓ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୨୮୪ଟି ତହସିଲରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ‘ଆମ ସାଥୀ’ ୟୁନିଫାଇଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବଟରେ ୧୧ଟି ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୨୬୬ ଜଣ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଓଡିଶାରେ ଜମିଜମା ପଟ୍ଟାରେ 3 ପିଢିର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଜମିପଟ୍ଟାରେ ଥିବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସୁଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫୧,୦୧,୯୦୫ ଖାତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ୪୬,୯୬,୩୭୧ ଟି ଖାତାକୁ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।
ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ:
ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଏବଂ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ଆଧାରରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ବା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟସ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଜମି ମାମଲା ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେବାକୁ ବ୍ୟାପକ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ୧୦୮ଟି ସହ-ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଅନଲାଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନ:
ସମସ୍ତ ତହସିଲରେ ଅନଲାଇନ ମ୍ୟୁଟେସନ ଓ ସମସ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସେବା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ସହ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ Whatsapp ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗୃହ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜସ୍ଵ ଭବନ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲ, ନିବନ୍ଧନ, ରାଜସ୍ବ ନୀରିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା:
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସଂପର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ ନିର୍ଣାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୨୭ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ୨୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୯୧୧ଟି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ମରାମତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ନୂତନ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ୨୬ଟି Tsunami-Ready ଗ୍ରାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୭୫ଟି ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିକ ବିପର୍ଜୟର ସଠିକ ମୁକାବିଲା ଓ ରେକର୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
୪୩୪ଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ୬୬୨୪ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୃଷ୍ଟି ପରିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ State Specific Disasterର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ State Disaster Response Fundରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ୨୦ ଟି ODRAF ବାହିନୀ ମହଜୁଦ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ୧୦ଟି ନୂଆ ODRAF ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ସେଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଜଳବୁଡିରେ ହେଉଥିବା ଜୀବନ ହାନିକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦୦୦ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପହଁରିବା ଏବଂ ବୁଡିଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାସ ସୁଦ୍ଧା ୪୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିମ ଦିଆ ସରିଲାଣି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଭୁସ୍ଖଳନର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ବିପଦ ସଂକୁଳତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି । ୧୦ଟି ସହରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (heatwave action plan) କରାଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ (early warning system) ଓ ଏକୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ (Unified Command and Control System)କୁ ସୁଦୃଢ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଉଛି ।
ଅଣ-ଆବାସିକ ଏବଂ ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଣ-ଆବାସିକ ଏବଂ ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୫୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣ-ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ, ନବୀକରଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣପାଇଁ ସରକାର ଅଣ-ଆବାସିକ ଯୋଜନାରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆବାସିକ ଯୋଜନାରେ ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଫିକ୍ସଚର କ୍ରୟ ପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ୩୧ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ସର୍ଭେ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେବା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୧୯୯୪-୯୫ ମସିହାରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ୧୯୯୫ ପୂର୍ବର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୪ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା କାଗଜାତର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ସରକାରୀ ଜମି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ଗୋଳାବନ୍ଧର ନୋଳିଆ ପରିବାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପାଇଁ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର