ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; 9 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଆସିବ ଏକାଧିକ ବିଲ୍
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୋହନ ସରକାର ଏକାଧିକ ବିଲ ଓ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 25, 2026 at 3:19 PM IST
Odisha Assembly Monsoon Session ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବ । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରହିଛି ସର୍ବମୋଟ 9 ସରକାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଦିବସ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଏକାଧିକ ବିଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଦିବସରେ କଣ ରହିଛି ?
ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ସର୍ବମୋଟ 9 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବ । ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 23 ଓ 24ରେ ସରକାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଦିବସ ରହିଛି । 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ ଓ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆସିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଓ 27 ଛୁଟି ଦିବସ ଥିବାବେଳେ 28ରୁ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସରକାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ରହିଛି ।
କଣ କଣ ବିଲ ଓ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ ଆସିବ ?
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୋହନ ସରକାର ଏକାଧିକ ବିଲ ଓ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ମଠ-ମନ୍ଦିରର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ । ଆସନ୍ତା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିବ ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ । ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ 1951ରେ ଥିବା ବହୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଧାରା ଏବଂ ଉପଧାରାକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ ହେବ ।
ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ମଠ-ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆଇନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମନ୍ଦିର, ମଠ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁପରିଚାଳନା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଭୂ-ସଂସ୍କାର ଆଇନ, 1960ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ସହରାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଜମିକୁ ଅଣକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଣିକି ଅଲଗା ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ । ଜମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶା ଭୂ-ସଂସ୍କାର (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2026 ଆସନ୍ତା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କାରଣ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ MMDR ଆକ୍ଟ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି । ଲଗାତାର ଭାବେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛି ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା । ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମୁକାବିଲାରେ ସରକାର ଫେଲ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ରିଲିଫ ନମିଳିବା ନେଇ ଲୋକେ ତାତିଛନ୍ତି । ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଉଠେଇବେ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ । ସେହିପରି ନିଟ ତାତିରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଦ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି । ସେହିପରି ବହିରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର