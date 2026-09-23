ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 23, 2026 at 2:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ଗୃହ। ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ୧୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି ‘‘ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି କେମିତି ରହିଲା? ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କେବଳ ସଂଶୋଧିତ ବହି ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯିବ ନାହିଁ। କିଏ ଦାୟୀ, କାହାର ତ୍ରୁଟିରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସରକାର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ସଂଶୋଧିତ ବହି ବଣ୍ଟା ଯାଇନାହିଁ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ’’।
କଳା ଗାଉନ ପିନ୍ଧି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ MMDR 2026 ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଳା ଗାଉନ୍ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗୃହ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ନାରାବାଜି, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ଅଚଳ ହୋଇଛି ଗୃହ। ଆଇନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛି ଦଳ । ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘MMDR-ଆଇନ 2026 କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଇନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୃହ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଦାବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ’’।
ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବା ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ସରକାର ସବୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଜାଣିଶୁଣି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ଆହୋରାତ୍ର ଧାରଣା; ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ସାମିଲ ହେବେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନେତା, କର୍ମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୃହ ଭିତରେ ବାହାରେ ତାତିଲେ ବିରୋଧୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର