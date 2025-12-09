ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ।
ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା (ETV BHARAT ODISHA)
Published : December 9, 2025 at 9:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା। ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର 1 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ବିଧାୟକ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
- ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାୟକ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୃହରେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ପାରିତ ହୋଇଛି ।ତେବେ ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ।
ଓଡ଼ିଶାର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଏକ ସଂରଚନାମୂଳକ ସଂଶୋଧନ, ଯେଉଁଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା-ଭତ୍ତା ଥିଲା କେତେ, ହେଲା କେତେ?
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା .....
ଓଡିଶା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ,ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ETV Bharat ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ...
ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ କେତେ ମିଳିବ।
*ମୂଳ ଦରମା* ପର୍ବରୁ ଥିଲା ୩୫୦୦୦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଲା ୯୦,୦୦୦।
*ସମାରୋହ ଭତ୍ତା* ହେଲା ୯୬୦୦୦, ଥିଲା ୪୦,୦୦୦
*ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଲୋକ ସେବା ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ ଭତ୍ତା* ହେଲା ୭୫୦୦୦୦| ଥିଲା ୨୦,୦୦୦
*କମିଟି ଭତ୍ତା* |ହେଲା ୩୦୦୦ ଥିଲା ୧୫୦୦
*ଓଡିଶା ବାହାରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଭତ୍ତା* ହେଲା ୧୦,୦୦୦ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ୨୦୦୦
*ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ ଭତ୍ତା*
ହେଲା କିମି ପିଛା ୩୫ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିମି ପିଛା ୨୫ ଟଙ୍କା
*ମାସିକ ପରିବହନ ଭତ୍ତା*| ହେଲା ୫୦,୦୦୦ ପୁର୍ବ ରୁ ଥିଲା ୧୫,୦୦୦
ସେହିପରି *ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା* ହେଲା ୧୦,୦୦୦ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ୨୦୦୦
*ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ*
ହେଲା ୨୦,୦୦୦ ,ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ୫୦୦୦
*ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା* ୩୫୦୦୦ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା
*ଆବାସ ଭତ୍ତା* ୨୦୦୦ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ୧୦୦୦
*ମୋଟର କାର ଆଡଭାନ୍ସ* ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ପୁର୍ବ ରୁ ଥିଲା ୫ ଲକ୍ଷ।
ବିଧାୟକ ,ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ,ଖାଲି ବିଧାୟକ ନୁହେଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ର କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ।ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧାନସଭା ରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ ପାରିତ ହୋଇଛି।ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଶାସକ ଦଳର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା
ବାଇଟ-ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ,ବିଜେପି ବିଧାୟକ।
ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା କେତେ ଥିଲା କେତେ ମିଳିବ*
*ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ୩୫ ହଜାର ବଦଳରେ ମିଳିବ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା*
*ସେହିପରି ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିବ ୯୬ ହଜାର ଟଙ୍କା*
*ସେହିଭଳି ୩୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିବ ୯୨ ହଜାର ଟଙ୍କା*
*ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଲୋକସେବା ଭବନ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା*
*୨୦ ହଜାର ବଦଳରେ ୭୫ ହଜାର ମିଳିବ*
କମିଟି ବୈଠକ ଭତ୍ତା
*୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୩୦୦୦ ମିଳିବ*
*ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଦୈନିକ ୨୦୦୦ ବଦଳରେ ୧୦୦୦୦ ମିଳିବ*
*ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାର ଯାତ୍ର ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨୫ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିବ ୩୫ ଟଙ୍କା*
*ମାସିକ ଯାନ ବାହାନ ଭତ୍ତା ୧୫ ହଜାର ବଦଳରେ ମିଳିବ ୫୦,୦୦୦*
*ମାସକୁ ପୁସ୍ତକ କିଣିବା ପାଇଁ ୨୦୦୦ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦୦୦୦*
*ବିଜୁଳି ବିଲ ପାଇଁ ୫୦୦୦ ବଦଳରେ ୨୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ*
*ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୩୫୦୦୦ ମିଳିବ*
*କ୍ୱାଟର ମିଳି ନଥିବା ବିଧାୟକ ଙ୍କ କୁ ରହଣି ପାଇଁ ଦିନକୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିବ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା*
*ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ମିଳିବ*
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଈଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ,ସେହିପରି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଳିକ।
ବାଇଟ-ପ୍ରମିଳା ମଳିକ ,ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବିରୋଧୀ ଦଳ।
ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମାସିକ ବେତନ ଓଡିଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତବର୍ଷରେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ମାନଂଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ......
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମାସିକ ୨.୫ ଲକ୍ଷ, ଭତ୍ତା ସହିତ ମୋଟ ୩ ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଏ
ଦିଲ୍ଲୀ ରେ ମାସିକ ୨.୧ ଲକ୍ଷ ବେତନ ପାଆନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନେ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମାସିକ ୨.୧ ଲକ୍ଷ ଦରମା ମିଳେ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରେ ମାସିକ ୧.୬ ଲକ୍ଷ ଦରମା ମିଳେ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାସିକ ୧.୮୭ ଲକ୍ଷ ବେତନ ପାଆନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନେ।
ଏହି ଦରମା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ, ସବୁଠାରୁ କମ ତ୍ରିପୁରା (୨୫,୮୯୦) ଏବଂ ମେଘାଳୟ (୨୭,୭୫୦)। ଦରମା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୂଳ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
*ବାଚସ୍ପତି ଦରମା ଭତ୍ତା ଓ ଦରମା କେତେ ଥିଲା କେତେ ମିଳିବ*
*ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ୪୦ ହଜାର ୫୦୦ ବଦଳ ରେ ୯୮ ହଜାର କୁ ବୃଦ୍ଧି*
*ବୈଠକ ଭତ୍ତା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା କୁ ବୃଦ୍ଧି*
*କାର ଭତ୍ତା ମାସିକ ୧୭ ହଜାର ବଦଳରେ ୮୯ ହଜାର ପାଇବେ*
*ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟୟ ଭତ୍ତା ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ*
*ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ମାସିକ ୧ ଶହ ଟଙ୍କା ବଦଳ ରେ ଦୈନିକ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ*
*ଉପ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା କେତେ ଥିଲା କେତେ ମିଳିବ*
*ଉପ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୩୮ ହଜାର ବଦଳ ରେ ୯୪ ହଜାର ପାଇବେ*
*ବୈଠକ ଭତ୍ତା ୮୦୦ ବଦଳରେ ୨୦୦୦ ପାଇବେ*
*କାର ଭତ୍ତା ୧୭ ହଜାର ବଦଳରେ ୮୫ ହଜାର ପାଇବେ*
*ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭତ୍ତା ୪୦ ହଜାର ବଦଳରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ପାଇବେ*
*ବାସଗୃହ ଭତ୍ତା ବାବଦ କୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଦୈନିକ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ*
ଦିନକୁ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଛି ,ସବୁ ଜିନିଷର ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ,ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।ଜଣେ ବିଧାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା।ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ।ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ।ବହୁଦିନ ପରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।
ବାଇଟ-ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ,କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା।
ଓଡିଶାର ବିଧାୟକମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧ଲକ୍ଷରୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା ଢାଞ୍ଚାରେ ୩୫,୦୦୦ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ୬୫,୦୦୦ ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିପୂରଣ ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ଉପସ୍ଥିତି ଭତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ।
ଓଡିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ (LAD) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ଦରମା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦାବି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମାଧେଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।Conclusion: