ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ; 3 ବର୍ଷରେ 126 କୋଟି ଜରିମାନା, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଲି ଘାଟ ବେଆଇନ ଚଳାଉଥିବା ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ । କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
Published : December 4, 2025 at 8:37 PM IST
Minor Minerals Smuggling Penalty ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯର ଚୋରା ଚାଲାଣ । ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆଦାୟ ହେଲାଣି 126 କୋଟି ଜରିମାନା । ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଓ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି କର୍ମୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଘାଟ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ନଥିବାରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଚୋରି ବେକାବୁ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଚୋରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ସରକାର ଫାଇନ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମୁର୍ଖତା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ମାମଲା:
30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ । ଚଢ଼ାଉ କରି କୋଟି କୋଟି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ହଜାର 187ଟି ଧରପଗଡ଼ ହୋଇଛି । ଗଜପତିରେ 1565, ଗଞ୍ଜାମରେ 1310, ଯାଜପୁରରେ 1232, କୋରାପୁଟରେ 1124, ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ 1054, ବାଲେଶ୍ଵରରେ 720, ଭଦ୍ରକ 687, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 739, କେନ୍ଦୁଝର 608, ରାୟଗଡ଼ା 639, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 343ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ 3 ହଜାର 119ଟି ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ 874, ରାୟଗଡ଼ାରେ 117, ଯାଜପୁର 680, ବାଲେଶ୍ଵରରେ 283, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 184, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 151ଟି ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି ।
126 କୋଟି 51 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର ଜରିମାନା:
ଜାନୁଆରୀ 2022ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 126 କୋଟି 51 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର ଜରିମାନା । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ବିଧାନସଭାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 2022-23ରେ 1195 କୋଟି, 2023-24ରେ 1487 କୋଟି ଓ 2024-25ରେ 1776 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଲି ଘାଟ, ମହରମ ଘାଟକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅନ୍ୟାୟସରର ବେଆଇନ ଭାବେ ଚଳାଉଛନ୍ତି । ବାଲି ଟ୍ରକ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହା ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ଏ କଥା ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବୁଝୁନାହିଁ । ଜଣେ ମାଇନିଂ ଅଫିସଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ତେଣୁ ମାଇନିଂ ଅଫିସ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ନିର୍ଧୁମ ଭାବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଚୋରି ହେଉଛି । ଚୋରି କର ଫାଇନ ଦିଅ ବୋଲି କଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ? ଚୋରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ସରକାର ଫାଇନ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମୁର୍ଖତା । ଆଇନଗତ ଭାବେ ଘାଟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।
'ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସରକାର':
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଇ- ଟେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଶୁଣୁଛୁ । ଏହିଭଳି କହି କହି 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ । କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବାଲି ଘାଟ ଚୋରାରେ ସରକାର ଚଲାଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜେପି କର୍ମୀ କରାଇଦେଇ ପାରିବେନାହିଁ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ରଖିବେ ।"
'ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ':
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବା ଲାଗି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ । ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନଦୀ ଭିତରେ ଆଲୋକମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଅହେତୁକ ଗାଡି ଲାଗି ବେପାର ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏହା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଇ-ଟେଣ୍ଡର କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାଲି ବେଧଡ଼କ ଚୋରି ହେଉଛି । ଖଣି ଓ ବାଲି ଘାଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦେଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ଜେଲ ନୁହେଁ ଜରିମାନା, ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲକୁ ନେଇ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁହିଁ
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି 85 ହଜାର 446 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ- MSME ମନ୍ତ୍ରୀ
'ବେଆଇନ ମାଇନିଂ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ':
ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢି ଆସୁଥିଲା । ଆଜିର ଦିନରେ ଏହାର ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡି ସାରିଲାଣି । ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ବୋଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଅତିରିକ୍ତ ଦେଅ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଲେସିମାନେ ବାଲି ଚୋରି କରୁଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ବାଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଲିର ଅଭାବ ହୁଏ । ବାଲି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିଲା । ତେଣୁ ଏବେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଣିକି ବାଲି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକ ଲାଗିବ । ବେଆଇନ ମାଇନିଂ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ମାଇନିଂ ଅଫିସର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । 2023-24ରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ 48 କୋଟି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ 2023-24ରେ 1487 କୋଟି ହୋଇଥିଲା । 1776 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ ଅଧିକାରୀ କାମ କରୁଥିବା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର