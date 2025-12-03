ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ଜେଲ ନୁହେଁ ଜରିମାନା, ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲକୁ ନେଇ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁହିଁ
ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ-୨୦୨୫ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ । ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ।
Jan Vishwas ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜୁଆ ଖେଳିକି ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଜରିମାନା ଦେଇ ଦେଲେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଜନିତ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୫ ହଜାରରୁ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେଲେ ଜୁଆ ଖେଳାଳି ଓ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଅପରାଧ ମାଫ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ଯେଉଁ ୧ ମାସରୁ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ଥିଲା ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜନବିଶ୍ବାସ ବିଲ, ୨୦୨୫ ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଲରେ ୯ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଜୁଆ ଖେଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୫ରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ କରି ସମସ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ଜରିମାନାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ଵାସ ବିଲ ୨୦୨୫କୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ:
ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଗୃହରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲକୁ ପାରିତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ପାରିତ କରିଥିବା ବେଳେ ୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ ୨୦୨୫ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଆ ଖେଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିନିୟମ ସହ ମୋଟ ୯ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ମୂଳ ରାଜ୍ୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହଟିବ । ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଂ ବିଜିନେସକୁ ଗତି ମିଳିବ ।
୧୬୧ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୧୧୧ଟି ଜରିମାନା ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅପରାଧ ଓ ବୈଷୟିକ ଅପରାଧ ଭାବେ ବର୍ଗୀକରଣ ହୋଇଛି । କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅପରାଧ ଅଧୀନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଦେୱାନୀ ଦଣ୍ଡକୁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ୩ ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଥିଲେ ୫ରୁ ୨୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା, ୬ ମାସରୁ ୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡକୁ ୨୫ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧ରୁ ୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଥିଲେ ୧ରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜେଲଦଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଜରିମାନାକୁ ବଦଳାଯାଇଛି ।
ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ମୁଁହାମୁହିଁ:
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ ୨୦୨୫କୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜୁଆ ଖେଳ ଓ ଦେଶୀ ମହୁଲୀ ମଦ କାରବାରକୁ ଜାତୀୟ କରଣ କରିଛନ୍ତି । ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଜନ ଅବିଶ୍ବାସ ବିଲ ବା ଜନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବିଲ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ବିଲ ଆଣି ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପିଢୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର । ଏଥିରେ ରହିଥିବା ମହୁଆ ଫୁଲ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁନଫାଖୋର କରିବ । ଏହି ବିଲ ଗୃହୀତ ହେଲେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ।"
'ଅପରାଧକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ':
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମହଦୋଧି କୂଳରେ ମଦ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ବିରୋଧ ପରେ ସରକାର ଚୁପ ରହିଛନ୍ତି । ମଦ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କଥା କହି ଆସିଥିବା ସରକାର ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି । ମଦ ଭଳି ଜୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଜୁଆ ଖେଳି ଅନେକ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଜୁଆ ଏକ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ । ଜୁଆ ଖେଳ ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ । ସେହି ଅପରାଧକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ ଆସିଛି । ତରବରିଆ ଭାବେ ବିଲକୁ ଗୃହୀତ କରିନେବା ଦୁଃଖର କଥା । ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ବିଲ ନୁହେଁ । କେବଳ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।"
ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି:
ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାସିସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଇନରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିନଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଣୁଥିବାରୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବାଧୁଛି । ଏହି ବିଲ କେବଳ ଇଜ୍ ଅଫ ଡୁଙ୍ଗ ବିଜିନେସ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଏହା ଜନ ବିଶ୍ବାସ, ଜନ ଅଧିକାର ଓ ଜନ ହିତକର ।"
