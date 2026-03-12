ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୨୦୨୬ରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ରବିବାର ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।

Road Accident
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Accident ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୬୧୬ଟି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧୦୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୧୫୯୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ରବିବାର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ରବିବାର କେବଳ ୨୭୬ଟି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ?

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ୪୪୭ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାବେଳେ ୨୭୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୪୬୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ୨୪୬ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୧୫୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୨୫୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ୯୧୦ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାବେଳେ ୫୯୪ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ୮୫୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ୧୩ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

କେତେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଜରିମାନା ?

ଏହାସହ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୮୪ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୨୩୨ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ୧,୧୬,୬୧୮ ଜଣ ଚାଳକଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କଣ କହୁଛି ନିୟମ ?

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ–୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଚାଳକଙ୍କ ନାମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚାଲାଣ ଜମା ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ । ସେହିପରି ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜରିମାନା ପରିଶୋଧ ନକଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଜରିମାନା ପରିଶୋଧ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ, ନୂତନ ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ କିମ୍ବା ଯାନ ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କେତେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ ?

ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା କଲେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ହେଲମେଟ ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା କଲେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ସିଟ୍‌ ବେଲ୍ଟ ନପିନ୍ଧିଲେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଗାଡି ଚାଳନା କଲେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିଛି ।

ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜରିମାନା ବଢ଼ାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଚାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Explainer: ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷରେ 45,000 ଜୀବନ ନେଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲଗାମ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର

ଫେଲ୍‌ ହେଲା ଷ୍ଟିୟରିଂ, ଘରକୁ ମାଡିଗଲା ବସ୍: 10 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର

ଅଶୁଭ ସୋମବାର ! ବାଇକ-ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଲିଭିଗଲା 5 ଜୀବନ ଦୀପ

ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିଲେ; ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତ

ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର୍, ଜଣେ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BUDGET SESSION 2026
SUNDAY ROAD ACCIDENT
ODISHA ASSEMBLY ACCIDENT REPORT
ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା
ODISHA ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.