ETV Bharat / state

ଫ୍ଲାଏଆଶ୍‌ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚିଠି

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଫ୍ଲାଏଆଶ୍‌ (Fly Ash) ପରିବହନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଗଦାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

DEPUTY SPEAKER ODISHA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଫ୍ଲାଏଆଶ୍‌ (Fly Ash) ପରିବହନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଗଦା କରି ପକାଯାଉଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ । ଏନେଇ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଚିଠିରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଫ୍ଲାଏଆଶ୍‌ ପରିବହନ ଓ ଡମ୍ପିଂ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷଜମି ଓ ଜଳାଶୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

Deputy Speaker's letter to Sundargarh Collector demanding strict action against fly ash mafia
ଫ୍ଲାଏଆଶ୍‌ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି (DEPUTY SPEAKER ODISHA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

ଉପବାଚସ୍ପତି ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ ପୋଲିସ, ଜଙ୍ଗଲ, ରାଜସ୍ୱ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବସମ୍ବଳ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନବାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ତିନି ପାଳିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନର ନଜରଦାରୀ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍‌ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା, ବେଆଇନ ଡମ୍ପିଂ ରୋକିବା, ଅପରାଧୀଙ୍କ ଯାନବାହନ ଜବତ କରିବା, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।



ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆକସ୍ମିକ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଓ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏକ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଉପବାଚସ୍ପତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପରିବେଶ ଆଇନର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଫ୍ଲାଏଆସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ SOPକୁ ବିରୋଧ

କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶ ! ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DEPUTY SPEAKER ODISHA ASSEMBLY
DEPUTY SPEAKER ON FLY ASH
FLY ASH ISSUE IN ODISHA
ଫ୍ଲାଏଆଶ
FLY ASH ISSUE IN SUNDARGARH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.