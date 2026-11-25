ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ଗୃହ; ଧାନ କିଣା, ଟୋକନ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଚାଷୀଙ୍କ କେଉଁଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ଟୋକନ୍ କଟା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ । ବିଜେଡି ଆଣିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତାତିଲା ଗୃହ ।
Published : November 25, 2026 at 9:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଟୋକନ୍ କଟାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହି । ଚାଷୀଙ୍କ କେଉଁଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ଟୋକନ୍ କଟା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।
ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟା ଓ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଆଣିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତାତିଲା ଗୃହ । ଟୋକନ୍ କାଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ସୁଯୋଗ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଉଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଓ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଶାସକ ବିଜେପି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ହୋଇଥିଲା ତଥ୍ୟ ଓ ତର୍କର ଲଢ଼େଇ ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା, ଟୋକନ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ।ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ,ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଜଟିଳତା, ଟୋକନ୍ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଓ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀ ଯେତିକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଟୋକନ୍ ମିଳୁନାହିଁ । ଟୋକନ୍ ପରିମାଣ କମିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କମୁଛି, ଆଉ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି । ରବି ଧାନ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚୁଡ଼ାମଣି ମତ୍ସ୍ୟ ଜେଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଦାବି ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର, ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ବିବାଦ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଛି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ରାଜ୍ୟରେ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ୫୦ ହଜାର ୮୦୦ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ହଜାର ୬୦୧ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ଲଟ୍ରେ ନାମ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେହିପରି ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିର କଥା କହୁଥିବାବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କଟାଯାଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଛି ଶାସକ ବିଜେପି । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଧାନ ବିକ୍ରି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ । ଏପରିକି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବାର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
- ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୪ ଭିତରେ ୧୪.୧୩ ଲକ୍ଷ
- ୨୦୨୪ ରେ ୨୦.୮୮ ଲକ୍ଷ
- ୨୦୨୫ ରେ ୨୩.୮୩ ଲକ୍ଷ
- ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨.୩୭ ଲକ୍ଷ
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରଖି ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବଢ଼ିଛି । ତେଣୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ବଟି, AIରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ; ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କଲେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ତେବେ ଏହି ପୂରା ବିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ହିଁ କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପ୍ରମାଣ ? ଯଦି ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଟୋକନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନ କିଏ କିଣିବ? ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ,ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନ ବିକ୍ରିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି।
ବିଧାନସଭାରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରହିଛି । ଶାସକ ଦଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବଢ଼ିଥିବାର ତଥ୍ୟ ରଖୁଛି, ବିରୋଧୀ ଟୋକନ୍ ଓ ଜମି ରେକର୍ଡର ସମସ୍ୟା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି,ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମରେ ଅମଳ କରିଛି, ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଦ୍ୱାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର