ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ସଫଳ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବିଧାନସଭା ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ
୩୦ ମିନିଟ୍ର ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସହମତି, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ରୁ ପୁଣି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 19, 2026 at 10:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ହୋହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଶେଷରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ୩୦ ମିନିଟ୍ର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ସବୁ ଦଳ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରିବା ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ିଛି।
ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର ୪ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପରେ ପୁଣି ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୃହର ଗତିରୋଧ ହଟାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବସିଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ।
ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗୃହ ଚଳାଇବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଦୁଇ ଦିନର ଅଚଳାବସ୍ଥା ପରେ ଏହି ସହମତି ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ବାଟ ଫିଟାଇଛି। ତେବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ସହମତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶୁକ୍ରବାରର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ସହମତି ଗୃହ ଭିତରେ କେତେଦୂର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ବିରୋଧୀ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ଓହରିବେ ନା ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସହମତି କେବଳ ବୈଠକରେ ସୀମିତ ରହୁଛି ନା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, କୋଟିଆର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହାଉସ୍ କମିଟି ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଥିଲା । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, ତାରା ବାହିନୀପତି କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କୋଟିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ସୁନା, ରୂପା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର; ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜର ସନ୍ଧାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର