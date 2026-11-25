ଚୁଡ଼ାମଣି ମତ୍ସ୍ୟ ଜେଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଦାବି ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର, ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଜେଟି । ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମତ୍ସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ୨୫ ହଜାର କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ।
Published : November 25, 2026 at 2:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଅଜି ବୁଧବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା । ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚୁଡ଼ାମଣି ମତ୍ସ୍ୟ ଜେଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଜେଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଜେଟି:
ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୨୦ ଏକର ଜମିରେ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ମତ୍ସ୍ୟ ଜେଟି । ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡି଼ଛନ୍ତି ୭୦୬ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଫୋକସ୍:
କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିଛି । ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୧୬୨ ଜଣ ବ୍ଲକ ଫିସେରିଜ୍ ଅଫିସର (ବିଏଫ୍ଓ) ରହିଥିବା ବେଳେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । ମାଛ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିସହ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାଛ ବିକ୍ରି ଷ୍ଟଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୧୫୧ ଓ ୧୫୩ରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ରଖିଥିଲେ । ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ; ୨.୩୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୯୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏପଟେ ଚିଲିକାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର ବିକାଶ ସହ ବେଆଇନ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଉଠିଛି । ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ଓ ଜଳଜ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି । ଚୁଡ଼ାମଣି ଜେଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ, ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ଯାଏଁ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର