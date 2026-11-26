ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ ବର୍ଷରେ ୩୭,୧୪୯ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାଇଛି ୧୮,୩୬୪ ଜୀବନ: ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
Road Accident Deaths: ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୭,୧୪୯ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୮,୩୬୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 26, 2026 at 7:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଅନୁପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି । ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୭ ହଜାର ୧୪୯ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ୧୮ ହଜାର ୩୬୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ୩ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଭାରିଯାନ ଦ୍ୱାରା ୫ ହଜାର ୧୩୪ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨ ହଜାର ୧୬୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ଼ରେ ପାର୍କିଂରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା 8ଟି ବସ୍
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
- ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୧ ହଜାର ୯୨୨ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ହଜାର ୭୪୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
- ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧୨ ହଜାର ୩୭୫ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୬ ହଜାର ୧୪୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
- ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୋଟ୍ ୧୨ ହଜାର ୭୮୨ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୬ ହଜାର ୪୮୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ୮ ହଜାର ୮୯୯ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୪ ହଜାର ୬୩୫ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଧୂସୂଚିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ଲାକସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ NHAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କର ଅଟୋ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ୩୨୫ଟି ବ୍ଲାକସ୍ପଟ୍ରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଖାଲ ଯୋଗୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ରାଇଡର୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜେଜେ ଓ ନାତି ମୃତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର