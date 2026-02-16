କାଲିଠୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ; ବିଧାନସଭା ସୁରକ୍ଷାରେ ୩୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ୧୦୦ ଅଧିକାରୀ
ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବିଧାନସଭା (ETV Bharat Odisha)
Published : February 16, 2026 at 6:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କମ୍ପିବ ବିଧାନସଭା । ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ।ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ।
- ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବିଧାନସଭା :
ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଠାରୁ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁରା ବିଧାନସଭା । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଜି (ସୋମବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ । ଏହି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ, ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏପରି କି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କିଛି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
- ଡିସିପିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଭାର:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଧାନସଭାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବହୁ ଅଫିସର ସାଦା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଧାରଣାସ୍ଥଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଧାନସଭା ପରିସର ଏବଂ ପିଏମଜି ଛକ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।ଏହାସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
- ବିଧାନସଭାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୩୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ:
ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ । ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରାପୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ୩୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି , ପାଖାପାଖି ୧୦୦ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଟିମ ସବୁ ସମୟରେ ସେବାରେ ରହିବେ । ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୭ଟି କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ (QRT)କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ (STU)କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସାଇରନ୍ ବାଜିଲେ କେଉଁ ଗେଟ ବନ୍ଦ କରିବେ ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡି଼ କରିବେ ? ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର