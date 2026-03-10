ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କମ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟର ନେଟ ଋଣ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର ସଂପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : March 10, 2026 at 7:39 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଜେଟରେ ଅଧିକ ଋଣର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ନେଟ ଋଣ କମ ରହୁଛି । 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜେଟ ଅଟକଳରେ ନେଟ 34,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ସିଏଜିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନେଟ ମାତ୍ର 7,097.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଅଣାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର 1 ଲକ୍ଷ 55, 710 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଋଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଣାଯିବ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯେମିତି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ ଅଟକଳରେ ନେଟ 34,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରାଯିବ । ସିଏଜିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନେଟ ମାତ୍ର 7,097.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଲେ, ବଜେଟ ଆକଳନଠାରୁ ଋଣର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ରହିବ ।
ଫେବ୍ରୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ 2026-27 ପାଇଁ 3 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ନେଟ 47 ହଜାର 800 କୋଟି ଋଣ କରିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ସରକାର ଆୟ ତୁଳନାରେ ଋଣ କମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ବ ବଳକା ସୃଷ୍ଟି କରି ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଋଣକୁ ଆଗୁଆ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି । ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ବଜେଟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଭିତରେ ରହି ଋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଋଣକୁ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାସ୍ତା, ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଆନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଫଳସ୍ବରୂପ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଗ୍ରିକ ଜବୀନଧାରଣ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।"
ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର ସଂପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର 52,017 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର ଥିଲା 11,876 ଟଙ୍କା । 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ଭାର 1,20,710 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର 25,828ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେହିଭଳି 2015-16ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 64,835 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2024-25ରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 1,82,548 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସାଧାରଣ ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ - 2025-26 । ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ, 2023-24ରେ ଦେଶର 17ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 11 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 1,55,125 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ରହିଛି 3,47,714 ଟଙ୍କା । ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟରେ ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର