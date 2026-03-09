ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଠିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ରଖିବାକୁ ରୁଲିଂ ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ।
Published : March 9, 2026 at 1:20 PM IST
Assembly Budget Session ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଲୋଡିଥିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ । ମଣ୍ଡିରେ ମିଲରଙ୍କ ମାନମାନି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଗୃହରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାର ଗୃହରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ:
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୫ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମଣ୍ଡି ନିର୍ଯାତନା କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଜୁଣଗଡି ଗାଁର ଚାଷୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ମୃତ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ସମବାୟ ସମିତି ବା ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରେ ସମ୍ପାଦକ ଟୋକନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଘରେ ଜାଗା ନଥିବା କାରଣରୁ ଧାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପିଛା ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ମିଲକୁ ଧାନ ନେଇ ନେଇଥିଲେ । ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡିରେ ସିଧାସଳଖ ଧାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା । ରାମଚଣ୍ଡୀ ମିଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ମିଲର ଧାନ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ।
ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାରୁ ଯାହା ଯେମିତି କରି ମିଲରେ ଧାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ପରେ ମିଲରେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉତ୍କୋଚ ଦେବା ସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୬ କିଲୋ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତିକିରେ ମିଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ତିନି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କାଟି ନେଇଥିଲା । ଧାନ ବିକିବା କଟନୀ ଛଟନୀ ଚିନ୍ତାରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଭାଇ । ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଏକାଠି ହେବେ ବିରୋଧୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର