ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା: ଶୀର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, 2 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ

ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ଷକରେ 23 ହଜାର ବଢିଛି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।

Odisha Assembly
ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 10, 2026 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀର ରାୟ

Odisha Migrant Labour Report ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯାଉଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ । ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 23 ହଜାର ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ସେହିପରି ଏବେବି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା । ଆଜି(ସୋମବାର) ବିଧାନସଭାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।

ବର୍ଷକରେ ବଢିଲେ 23 ହଜାର ଦାଦନ:

ଗତ 2024ରେ 70,142 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ 2025ରେ 94,106 ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷକରେ 23,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଗେ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2024 ମସିହାରେ 49,988 ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । 2025ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 65,309ରେ ପହଁଚିଛି । ବରଗଡ ପରି କୃଷି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।

ଦୁଇବର୍ଷ ଭିତରେ 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।

ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ,

  • ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ଭିତରେ 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ସେହିପରି ବିଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି,

ବିଦେଶରୁ କେତେ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ?

  • ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ 158 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର
  • 2024ରେ 133 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2025ରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି
  • ସର୍ବାଧିକ 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିବା 28 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର
  • ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2024 ମସିହାରେ 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଳଦ୍ବୀପରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର
  • ସେହିପରି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 3ହଜାର 772 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି
  • ସେହିପରି ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ 428 ଗୋଟି ନୀରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ମୋକଦ୍ଦମା ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 28ଟି ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ।



ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ:

ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା । ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ‘ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅପିଲ୍, ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ

ଗାଁରେ ମିଳୁନି କାମ ଦାଦନ ମୁହାଁ ଶହ ଶହ ଲୋକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ୩୪୧ ଛାତ୍ର; ଅଭାବ ବାଧ୍ୟ କଲା ପାଠ ଛାଡି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION
MIGRANT LABOUR DEATH REPORT
ODISHA ASSEMBLY NEWS
MINISTER GANESH RAM SINGH KHUNTIA
ODISHA ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.