ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା: ଶୀର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, 2 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ
ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ଷକରେ 23 ହଜାର ବଢିଛି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
Published : March 10, 2026 at 7:15 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀର ରାୟ
Odisha Migrant Labour Report ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯାଉଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ । ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 23 ହଜାର ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ସେହିପରି ଏବେବି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା । ଆଜି(ସୋମବାର) ବିଧାନସଭାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ବର୍ଷକରେ ବଢିଲେ 23 ହଜାର ଦାଦନ:
ଗତ 2024ରେ 70,142 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ 2025ରେ 94,106 ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷକରେ 23,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଗେ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2024 ମସିହାରେ 49,988 ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । 2025ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 65,309ରେ ପହଁଚିଛି । ବରଗଡ ପରି କୃଷି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଦୁଇବର୍ଷ ଭିତରେ 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ,
- ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ଭିତରେ 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସେହିପରି ବିଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି,
ବିଦେଶରୁ କେତେ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ?
- ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ 158 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର
- 2024ରେ 133 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2025ରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି
- ସର୍ବାଧିକ 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିବା 28 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର
- ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2024 ମସିହାରେ 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଳଦ୍ବୀପରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର
- ସେହିପରି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 3ହଜାର 772 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି
- ସେହିପରି ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ 428 ଗୋଟି ନୀରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ମୋକଦ୍ଦମା ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 28ଟି ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ।
ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ:
ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା । ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ‘ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ।’
