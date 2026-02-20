Budget Highlights; 3 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ?
2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ । 3 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
Published : February 20, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 5:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥର 3 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର କୋଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟରେ କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ କେତେ ଅର୍ଥ ରାଶି ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ।
ବଜେଟ୍ 2026-27 ହାଇଲାଇଟ୍ସ-
୧୦୦ଟି ମଡେଲ୍ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନ୍ୟାସ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶସ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନ୍ୟାସ
Rare Earth ଖଣିଜ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା
Fit Odisha Mission ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ
ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଓ ବିକାଶ ରଣନୀତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଡଭାଇଜାରି କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ
ପୁରୀରେ ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା
ଆଧୁନିକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓ ଲାଇବ୍ରେରି ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବ
“ସମର୍ପଣ” ନାମରେ ଅନଲାଇନ ଡୋନେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନ୍ୟାସ
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ-
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାଚୁରେସନ ମୋଡ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି
'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ'— ଝିଅ ଜନ୍ମରେ ୨୦,୦୦୦ ସଞ୍ଚୟ + ସ୍ନାତକ ପରେ ୧ ଲକ୍ଷ
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା — ବାର୍ଷିକ ୧୦,୦୦୦ ସହାୟତା; ୧୦,୧୪୫ କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୨ କୋଟି
ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ୨,୮୦୪ କୋଟି
ଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ୧୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା-
ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମାଳତୀ ଦେବୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସୁଜଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ ୮୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୬୦୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ-
ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ସ୍ଥାପନ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
NRLM ମାଧ୍ୟମରେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ଓ ସେବା ସୁବିଧା
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧,୩୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରି ୨,୮୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ଓ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ-
ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ଓ ସମାଜର ଅର୍ଧାଂଶକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି ପାଇଁ ୧୮,୯୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ
ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଯୋଜନା-
ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସମୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା
ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ:୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ବିନା)
୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ସହିତ)
୨୦୨୬–୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୬୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ।
ସମନ୍ୱିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଦନ-
୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ୨୩ଟି ସମନ୍ୱିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଦନ ସ୍ଥାପନ।
ଏକେ ପରିସରରେ:
ଶିଶୁ ଗୃହ
ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି
କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ
ଏହି ପାଇଁ ୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା
ମା’, ଝିଅ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ
୫୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ।
ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ
ପିଏମ ପୋଷଣ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା-
ପିଏମ ପୋଷଣ ଅଧୀନରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ୭୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ
ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ:
ୟୁନିଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ୧୦.୯୪ ରୁ ୧୪.୭୪କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ଓ ପୁଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର (World Skill Centre) ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା
୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୭ଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
୨୦୩୬ ପୂର୍ବରୁ କମରେ କମ ୫ଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ଥାପନ
ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨ଟି ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ
ମୋଟ ବିନିଯୋଗ – ୨୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ITI, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି କ୍ଷମତା
ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଉନ୍ନତ ତାଲିମ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ଗଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଓଡିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ
‘ଉଦ୍ୟମୀ’ ଯୋଜନା – ନାନୋ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଆସନ୍ତା ୨ ବର୍ଷରେ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବ୍ୟବସ୍ଥା
୬,୦୦୦ ନାନୋ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି
ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତା
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ “ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ୍” ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ
ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା-
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୭ ଏକର ଜମିରେ ଆଇକନିକ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ
ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବାଚାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକାଶ
ଅନ-ସାଇଟ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ
୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳରେ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି-
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର 2.0 (SDC 2.0) କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ — ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷମତାର ତିନିଗୁଣ
କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ
ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ-
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସବସିଡିର ଅତିରିକ୍ତ ୫୦% ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
SiCsem Pvt. Ltd. ଦ୍ୱାରା ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ (SiC) ସୁବିଧା ଏବଂ 3D ଗ୍ଲାସ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ
ମୋଟ ନିବେଶ ପରିମାଣ: ୪,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଓ-ଚିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-
ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଜାଇନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ସ୍ଥାନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ୧୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ
୫୦ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
୬,୦୦୦ ଡିଜାଇନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ :
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NHM) – ୧,୯୫୮ କୋଟି
ନିରାମୟ ଯୋଜନା – ୭୮୬ କୋଟି
‘ନିଦାନ’ (NIDAN) – ୩୭୧ କୋଟି
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା (EMAS) – ୧୯୮ କୋଟି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟ (ଆଶାକର୍ମୀ କଳ୍ୟାଣ) – ୧୮୩ କୋଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ – ୫,୦୮୦ କୋଟି
SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ, କଟକ ପୁନର୍ବିକାଶ – ୧,୦୦୦ କୋଟି
MKCG (ବ୍ରହ୍ମପୁର) ଏବଂ VIMSAR (ବୁର୍ଲା) ପୁନର୍ବିକାଶ – ୬୦୦ କୋଟି
ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ – ୧୪୦ କୋଟି
୧,୮୦୭ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା – ୧୭୬ କୋଟି
ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ (Burn Units) ପ୍ରତିଷ୍ଠା – ୨୦୦ କୋଟି
ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୌର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ – ୪୭୩ କୋଟି
ଅଟଳ ରକ୍ତ ଦାନ ଅଭିଯାନ– (ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଓ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହ)
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଅଭିଯାନ – ୩୧୧ କୋଟି
ଆୟୁଷ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢୀକରଣ – ୧୨୪ କୋଟି
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ନର ଓ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ସେବା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ୧୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ
ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକର ନବୀକରଣ
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ
ନିଶାମୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଓଡିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣର ସହଭାଗିତାରେ ୨୨,୭୦୦ କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଜାତୀୟ ବୃହତ୍ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ସାଗରମାଳା ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ୨୧,୫୦୦ କୋଟି ସହାୟତାରେ ଗଞ୍ଜାମର ବାହୁଡା ମୁହାଣରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ୧୨,୨୦୦ କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ–୫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ
ପୁରୀରେ ୫୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ସଡକ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରମୁଖ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସଡକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ୭,୫୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ:
ଜୟଦେବ ବିହାର–ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ
କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସେତୁ (ସୁବାସ ବୋଷ ସେତୁ) ନିର୍ମାଣ।
କେନ୍ଦୁଝର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ–୫୩ (MCL ଛକରୁ ବୈଜାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବୁର୍ଲା ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ।
ଭବାନୀପାଟଣା–ଖରିଆର ରାସ୍ତା (SH-16) ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢୀକରଣ।
ଫୁଲନଖରା–ନିଆଳି–ମାଧବ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ।
ନରସିଂହପୁର ଓ ବାଲୀପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏକ HL ସେତୁ ନିର୍ମାଣ।
ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦୨୬–୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୫୧୧ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ
ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ :
ସତୀଭଟା
ଜମାଦାରପାଳି
ଦଣ୍ଡକୋଷ
ରାଇସୁଆଁ
ତୁଷୁରା
ଅମର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ
ଗୋତମା
ନବରଙ୍ଗପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ତାରାତାରିଣୀରେ ନୂତନ ହେଲିପୋର୍ଟ ବିକାଶ-
ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦,୭୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ
ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭.୨୫% ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ୍
୧୦୦ କୋଟି ସହ ନୂଆ ଯୋଜନା
ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା
୩୨୦ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ
ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ
ରାସ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି
ସେୱେରେଜ୍
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ
ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର (BCPPER)
ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କ୍ଲଷ୍ଟର
ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାଥମିକତା।
₹୧,୭୬୭ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ:
SUJALA
AMRUT 2.0 ଯୋଜନା।
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୫,୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ।
PMAY-G ପାଇଁ – ୨,୪୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
PM-ଜନ୍ମନ୍ ପାଇଁ – ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
PMAY (U) 2.0 ପାଇଁ – ୫୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ପାଇଁ – ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
PMAY-ସହରୀ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ – ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୪,୫୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ।