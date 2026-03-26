ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୩୩ ନୂତନ ଡ୍ୟାମ୍
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ସର୍ବମୋଟ ୦.୫୩ ମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପଢନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 8:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ୩୩ ଗୋଟି ନୂତନ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ସର୍ବମୋଟ ୦.୫୩ ମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଡିବନ୍ଧ ଓ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୩୩ ଗୋଟି ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ ୨୭ ଗୋଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ୮୯ ଗୋଟି ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି, ବିଶେଷକରି କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ । ସେହିପରି ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ ସିଲେରୁ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳ ସଂକଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର