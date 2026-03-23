ସମବାୟ ବିଭାଗର 2434 କୋଟି 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପାରିତ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 38ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପଢନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 11:43 PM IST

Updated : March 24, 2026 at 12:08 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମବାୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳାନ୍ବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର 2 ହଜାର 434 କୋଟି 46 ଲକ୍ଷ 7 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ 'ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ' ପାଇଁ 2 ହଜାର 269 କୋଟି 54 ଲକ୍ଷ 66 ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ 'ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣା ଖର୍ଚ୍ଚ' ବାବଦକୁ 164 କୋଟି 91 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା-
8 ଟି ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନ, ହରଡ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ, କପା, ଅଦା, ହଳଦୀ ଏବଂ 9 ଟି ରବି ଫସଲ ଧାନ, ସୋରିଷ, ଆଳୁ, ବିରି, ମୁଗ, ଆଖୁ, ପିଆଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦିକୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଖରିଫ 2023 ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ବାବଦରେ ନିଜସ୍ଵ ଅଂଶ ସହିତ ଚାଷୀର ଅଂଶ ମଧ୍ଯ ବହନ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ Crop Cutting Experiment ବା CCE ଓ Crop Health Factor ବା CHFକୁ ବିଚାର ପରିସରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ।

ଋଣ ରିହାତି ଯୋଜନା-
ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିୟମିତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ରବି ଓ ଖରିଫ ଋତୁରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଳ୍ପକାଳୀନ ଫସଲ ଋଣ ବିନା ସୁଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାର 2 ପ୍ରତିଶତ ରଖାଯାଇଛି । 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 'ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ / ସମବାୟ ସମିତି'ଙ୍କ ଦ୍ବାରା 'ସ୍ବଳ୍ପ କାଳୀନ କୃଷି ଋଣ ରିହାତି' ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1064.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 'ସମବାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ'ଙ୍କ ଦ୍ବାରା 'ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ କୃଷିଋଣ ପ୍ରଦାନ ରିହାତି' ନିମନ୍ତେ ଋଣ ରିହାତି ଯୋଜନା ରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।

ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା-
ବିଶ୍ଵର ସର୍ବବୃହତ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ 31,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 19ଟି ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଯୋଜନାରେ ସମବାୟ ସମିତିଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 240 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ।

ସମବାୟ ସମିତିଙ୍କର କମ୍ପୁଟରୀକରଣ-
ସମବାୟ ସମିତି ତଥା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଦକ୍ଷତା ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା "Computerization of PACS/UCBs/CCBs/OSCB" ନିମନ୍ତେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା “Computerisation_of_PACS” ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନ ବାବଦକୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ 30.46 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ERP - ଭିଭିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ PACS ସଫ୍ଟୱେୟାର ବା NLPS ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘୂରାନ୍ଵିତ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ହିସାବ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ଋଣ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସରକାରୀ ଅଂଶଧନ ବିନିଯୋଗ-
ରାଜ୍ୟ ସ୍ବଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।

ମୂଲ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଯୋଜନା ଓ ପଣ୍ୟାଗାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ତୈଳ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ରୋକିବା ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ ମାର୍କଫେଡ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବଜେଟରେ 'ପଣ୍ୟାଗାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ବା WIF' ଯୋଜନାରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । 'RIDF' ଯୋଜନାରେ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।

ମଡେଲ ମଣ୍ଡି-
୧୦୦ ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ କରିଯିବ । ମଣ୍ଡିରେ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ଶୀଘ୍ର ଓ ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 38 ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 62 ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।

Seed Money ସହାୟତା-
ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସମବାୟ ସମିତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ସମବାୟ ସମିତିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର Seed Money ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ଆଖୁ ଚାଷ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା-
ଓଡ଼ିଶାରେ ଥ‌ିବା ସମବାୟ ଚିନିକଳର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ବା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖୁ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଚାଷୀ ଓ ଚିନିକଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସମୟାନୁସାରେ ଆଖୁ ସଂଗ୍ରହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

MPACSରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିବିଧକରଣ-

ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ବା PACS ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଶେଷ ମାଇଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବିଧକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ "Business Diversification of MPACS" ନାମକ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।

MARKFEDର ପୁର୍ନଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା-
ଯୋଜନାରେ MARKFED ନିମନ୍ତେ ERP & SAP Module, ଦ୍ବ-ଭାଷୀୟ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।

