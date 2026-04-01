ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର; ବିରୋଧୀ
5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 1, 2026 at 10:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ । ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର । ତେବେ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆଉ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ବାକି ଥିଲା ।
ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟୟମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ବିଧାନସଭା । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ନିୟମ ୧୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦ ଦିନ ବସିବା ଉଚିତ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ, ବିଧାନସଭାର ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦ ଦିନ ସହିତ ତିନୋଟି ଅଧିବେଶନ ରହିବ ।
ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଅଧିବେଶନ । ହେଲେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ବିରୋଧୀ ।
ଗତକାଲି ଅଧରାତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଚାରୋଟି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାଡରରେ ସଂରକ୍ଷଣ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬, ଚାରି ଘଣ୍ଟାର ବିତର୍କ ପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।
ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ ଗୃହ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା-
"ବିଧାନସଭାର 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ବାକି ଥିଲା ହେଲେ ତରବରିଆ ଭାବେ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ ଗୃହ ଚଳାଇ ବିଲ ପାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା । ଶାସକ ଦଳ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଡ଼ରୁଛି । କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏ ସରକାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହିଁ । ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ," କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ।
ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି-
"ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡରୁଛି, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ୫ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ସରକାର ଜିଦ ଖୋର ମାନସିକତା ଭିତରେ ରହିଲେ । ସରକାର ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇ ନଦେବାକୁ ପ୍ରକାରନ୍ତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଉସକାଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ । ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ । ବିଜେପି ସାଂସଦ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅପମାନ ଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲୁ ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ନାୟକ ।
ସେମାନଙ୍କର ସତସାହାସ ନାହିଁ ଆମକୁ କହିବାକୁ-
"ଗତବର୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ଚଳାଇଛୁ । ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଉପରେ ଅଛୁ । ସେମାନଙ୍କର ସତସାହାସ ନାହିଁ ଆମକୁ କହିବାକୁ । ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିରୋଧୀ କହିବେ, ଆମ କାମ ଆମେ କରିଛୁ," କହିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ।
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାର ବାହିନୀପତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନେହୁରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ । ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।
ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ, ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରେ, ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଜିଦ ଖୋର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ଚାଲିପାରିଲାନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର