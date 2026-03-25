ଶାନ୍ତ, ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ ବିଜେପି ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପୁଲିସକୁ ଦୃଢ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ୧୭ ହଜାର ୭୯୪ଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପଢନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 25, 2026 at 10:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାର ଏକ ଶାନ୍ତ, ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ସୁଧୁରି ଯାଅ । ନହେଲେ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ପିଠି ପଛରେ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି । ଆଜି ପୋଲିସ ବିନା ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଆଇନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ୭୮୬ କୋଟି ୬୯ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତରେ ମାଓ ହିଂସା ବଡ ଆହ୍ଵାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା । ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ସମସ୍ଯା ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଦେଶର ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମାଓ ହିଂସାକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ଆଜି ତାଙ୍କର No-Nonsense Approach ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏକ ମାଓ ମୁକ୍ତ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବାକୁଯାଉଛି । ଓଡିଶା ପୁଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ରାଜ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାଓ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି । ୨୦୨୫ରୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନରେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୨୭ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ନେଟୱର୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ତିନି ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୭୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ, ସମ୍ବେଦନହୀନ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି । ଆମ ସରକାର ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କୁ ତ୍ଵରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧ । ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅପରାଧରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ମାତ୍ର ୧୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଓ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ୬ ମାସର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ।ଭୁବନେଶ୍ଵରର ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ୨୦୨୫ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ୩୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଓ ବିଚାର ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇଛି । ୨୦୨୫ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜାମଦା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ୩୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଓ ବିଚାର ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିଛି । ସେହିଭଳି ୨୦୨୫ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ତଦନ୍ତ ଓ ବିଚାର ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୧ ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିଛି ।
ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବାର ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧରେ ମୋଟ ୪୮ ହଜାର ୭୮୯ ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ।ଏହାର ପୂର୍ବ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ହଜାର ୭୮୭ ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ୩.୫%, ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା ୨.୨%, ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ମାମଲା ୨୬.୮%, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ୭୩.୩%, ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା ୨୬.୧%, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ୮.୩% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅଣ-ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ୧.୬%, ହତ୍ୟା ମାମଲା ୭.୪%, ଡକାୟତି ମାମଲା ୧୨.୮%, ଲୁଣ୍ଠନ ମାମଲା ୩୪.୪% ଓ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ୨୫.୭% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପରେସନ ଅନ୍ଵେଷଣ-୨ର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ୫ ହଜାର ୪୫୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଥିଲା ମାତ୍ର ୯.୨ ପ୍ରତିଶତ । ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେବା ବଦଳରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ୬.୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ କମ ଥିଲା । ସୁଶାସନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ମହିଳା ହିଂସା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନହାର ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ଜୁନ ମାସରେ ଏହା ୬୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବୋଧହୁଏ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ।
ସାଇବର ଅପରାଧ ଆଉ ଏକ ବଡ ଆହ୍ଵାନ ଛିଡା ହୋଇଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଠକେଇ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଅନଲାଇନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ' ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଅଭିଯାନରେ ୩୯ ହଜାର ୭୧୪ ଟି ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମ୍ୟୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ୧ ହଜାର ୪୨୨ ଟି ନୂତନ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ ମ୍ୟୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୧ ହଜାର ୩୧୫ ଟି, ନକଲି ସିମକାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୨୪ଟି, ଏଟିଏମ ଉଠାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୩୬ ଟି ଓ ଚେକ ଉଠାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୪୭ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସାଇବର ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମୁଦାୟ ୩୭୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର ୫୪୯ରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ଓ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର’ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଡ୍ରୋନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକରେ CCTV ଆଧାରିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ଟି ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲ ବୋଟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଆଣାଯାଇଥିବା ୫ଟି ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ATV ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ମାଛ ଧରା ସମୁଦାୟରୁ ୧୩୫ ଜଣଙ୍କୁ SPO ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ’ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ନେଟୱର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୨୯ ହଜାର ୪୯୩ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୮୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ । ୧ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୧୪ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ହଜାର କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି, ରାୟଗଡା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏବଂ କଫସିରପ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏବଂ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଫସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି । ନିଶା କାରବାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ହଜାର ୫୩୮ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୩ ହଜାର ୯୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । K-9 ସ୍ନିଫର ଡଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରମୁଖ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଓ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଜାପ୍ତୀ ହୋଇଛି । ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କାର ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ୫୨ଟି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୁଲିସକୁ ଦୃଢ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ୧୭ ହଜାର ୭୯୪ଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୩ଟି OSSF ବାଟାଲିୟନ, ୩ଟି OISF ବାଟାଲିୟନ, ୧୦ଟି ନୂତନ ଓଡ୍ରାଫ ୟୁନିଟ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ୱିଙ୍ଗ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ନୂତନ SDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ୨୦ଟି ସାଇବର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ସମୁଦାୟ ୫ ହଜାର ୭୯୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ୧ ହଜାର ୮୫୮ ଜଣଙ୍କୁ କନଷ୍ଟେବଳ ଓ ସିପାହୀ, ୧୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁର୍ଖା ସିପାହୀ, ୪୦୪ ଜଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର, ୧୬୦ ଜଣଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ୨ ହଜାର ୮୮୫ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ OSSF ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ପୁନଃଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ୩୪୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୃପ-ସି ଓ ଗୃପ-ଡି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ERSS ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୯୩୫ ଟି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଏବ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪ ହଜାର ୧୯୫ ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପୁଲିସ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ୫୦ କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ Investigation Kit, ଯେଉଁଥିରେ ଲାପଟପ, ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, ପେନ ଡ୍ରାଇଭ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସ୍କର୍ପିୟୋ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୪ ହଜାର ୭୮୭ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ୨୪ ଟି ଥାନାର ନବନିର୍ମିତ ଗୃହର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ୨୦ଟି ନୂତନ ସାଇବର ଓ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଥାନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । SFSL ଓଡିଶା ଫରେନସିକ କ୍ଷମତା ସୁଦୃଢ ସହ ଫୌଜଦାରୀ ନ୍ୟାୟ ବ୍ଯବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯକ୍ଷମ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଫରେନସିକ ରିପୋର୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଦ୍ରୁତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ SFSL ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ମୋଟ ୨୮ ହଜାର ୭୧୨ଟି ମାମଲାରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୫୦୬ଟି ନମୁନାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଫରେନସିକ ୟୁନିଟ ପାଇଁ ୩୬ଟି ମୋବାଇଲ ଫରେନସିକ ଭ୍ୟାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ୨୩ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ୧୫ଟି ଭ୍ୟାନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ୩୪୬ ଗୋଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୨୧ ହଜାର ୭୨୮ ଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଡାକରା ଓ ୨୯ ହଜାର ୮୭୧ ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସେବା ଡାକରା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ୮ ହଜାର ୧୧ ଜଣ ମାନବ ଜୀବନ, ୧୬ ହଜାର ୬୬୮ ଟି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ବୁଡିଯିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟୁନ ୫ ହଜାର ଏକ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ମହିଳା ହିଂସା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ ପରି ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାରରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର, ବିଶେଷ ଭାବେ IPC ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ପ୍ରାୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ରହୁଥିଲା । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ୮୭.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର