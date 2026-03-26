ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୭୭୩ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ

ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 7:41 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ସରକାରରେ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବଢିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭୭୩ କୋଟି ୯୯ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାରର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଆଗତ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡିଶା ଶାସନ ଇତିହାସରେ ବିରଳ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ରାଜଧାନୀକୁ ନଆସି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଇପାରିବେ । ଅଭିଯୋଗ ତଥା ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରିବେ । କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ।"

ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଜିଲ୍ଳାସ୍ତରୀୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି:
"ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକରୁ ପ୍ରାୟତଃ ୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଯୋଗର ତ୍ଵରିତ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଓ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତ୍ଵରିତ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଜିଲ୍ଳାସ୍ତରରେ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କର ଜଟିଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୬ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

"ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨,୦୨୫-୨୬ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୯୧୫ଟି ମାମଲାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ବାବଦରେ ୨୬ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମୃତ ପ୍ରାୟ ଥିଲା । ସେଠାକୁ କୋଣସି ଅଫିସର ଆସୁ ନଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ୨୬ ଟି ବିଭାଗରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୩୯ ହଜାର ୫୦୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।"

୨୧ଟି ବିଭାଗରେ ୧୩ ହଜାର ୩୭୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି:

"ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୨୧ ଟି ବିଭାଗରେ ୧୩ ହଜାର ୩୭୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୯୨ ହଜାର ୫୭୩ ଗୋଟି ମୂଳ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୩୭ ହଜାର ୬୪୧ ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ୬ ହଜାର ୮୭୪ ଟି, ଓଡିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ୩ ହଜାର ୬୪୭ ଟି ଏବଂ ଓଡିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ୭ ହଜାର ୬୬୩ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ


"ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁ-ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଆୟୋଗ ଗୃହ, ଅବକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା ପୋଲିସ, ଜଙ୍ଗଲ, ଅବକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସେବା ଓ ପଦବୀରେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦବୀ ଓ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମାକୁ ୩୨ ବର୍ଷରୁ ୪୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । "

ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଖ-ବର୍ଗ ଏବଂ ଗ-ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ୭ଟି ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତିର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ୪ ଟି ନିୟମାବଳୀର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ୨୯ ଟି ନୂତନ ପଦବୀକୁ ଏହି ୪ ଟି ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମାବଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଭାର ହ୍ରାସ ଓ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ।

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ଠକେଇ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଘଟ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଆଧାରରେ ସରକାର “Odisha Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024” ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ।

ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା:

ସରକାର 'ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା' ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ୬୪୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩୭୬ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୪ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ୭୮ ଜଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ । ୩୬୯ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭୫ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୫୬ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ଆଇଏଏସ, ୭ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ୨ ଡିଏଫଓ, ଜଣେ ସବକଲେକ୍ଟର, ୨ ବିଡିଓ, ୮ ତହସିଲଦାର, ଯୁଗ୍ମ ଅବକାରୀ କମିଶନର, ୨ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ ଡିଜିଏମ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ୨ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳ ବିଭାଜିକା, ୪ ସିଏସଓ, ୩ ସିଟି ଜିଏସଟି ସହାୟକ କମିଶନର, ୨ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଏମଭିଆଇ, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ବୟନଶିଳ୍ପ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ୨୬ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ୨୦ ବନ ଅଧିକାରୀ, ୫ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ।

୩୭୬ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୦ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା, ୧୭୭ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୪ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ୨୫ ଜଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ୧୦୦ଟି ମାମଲାରେ ୨୪୮.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ୨୮୨ଟି କୋଠା, ୧୧୮୨ଟି ପ୍ଲଟ, ୩୦.୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା, ୫୭.୭୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୫.୫୩ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଓ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉରେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୪.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ।

୨୦୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୪୨.୭୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୧୭୧ଟି ଫନ୍ଦି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨୬ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ୩୧ ଜଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୪୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ୧୦୫ଟି ମାମଲା ୨୬୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କାହାରିକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନାହିଁ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ୮ ଜଣ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା, ୮ ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ୮ ଜଣ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଏହିପରି ମୋଟ ୨୪ ଜଣ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ୫୦ ଟି ଏବଂ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ୫୦ ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମାମଲାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ OSPS କ୍ୟାଡ଼ରର ୬ ଜଣ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର, ୧୧ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଏବଂ ୫ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶାନ୍ତ, ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ ବିଜେପି ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମେ' 5ରୁ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା; 32 ହଜାର ପିଜି ସିଟ୍ ପାଇଁ 58 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ; ୨୦୨୫ରେ ବଢ଼ିଛି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

