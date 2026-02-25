ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ; ମାତ୍ର 35 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା, ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ
ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । 7 ଦିନ ଯାକ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Published : February 25, 2026 at 11:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା । ମୋଟ 6 ଦିନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ 6 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଅବଧିରୁ ମାତ୍ର 35 ମିନିଟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା ଚାଲିପାରିଛି । କାରଣ ନାରାବାଜି ଭିତରେ ସରିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ଦିବଂଗତ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶୋକାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଗଲା । ତା’ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିପାରିନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ହୋହଲ୍ଲା, ନାରାବାଜି ଓ ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ । ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା । ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ । 'ଠନ ଠନ... ଲଣ୍ଠନ... କଟନୀ ଛଟଣୀ... ହାଏ ହାଏ... ଚଳିବ ନାହିଁ... ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା...' ପ୍ରତିଦିନ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ସହ ଏମିତି ନାରାବାଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା । ଗୃହ ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନ ଉଠିବା ଓ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏମିତି କମ୍ପୁଥିଲା ବିଧାନସଭା । ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ହୋ ହଲ୍ଲା ଭିତରେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଦିନଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶୂନ୍ୟକାଳ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିପାରିଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ 18 ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ ଚାଲିଥିଲା । ବିରୋଧୀ ହୋହଲ୍ଲା କରିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ କଲେ । 19 ତାରିଖରେ 5 ମିନିଟ, 20 ତାରିଖରେ 6 ମିନିଟ, 21 ତାରିଖରେ 6 ମିନିଟ, 23 ତାରିଖରେ 7 ମିନିଟ ଓ 24 ତାରିଖରେ 8 ମିନିଟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିଥିଲା । 6 ଦିନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ 6 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଅବଧିରୁ ମାତ୍ର 35 ମିନିଟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କୌଣସି ବିଧାୟକ ଅଧିବେଶନରେ ଏଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିନାହାନ୍ତି । କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନୁହେଁ, ଶୂନ୍ୟକାଳ, ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ବି ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଶୂନ୍ୟକାଳ କୌଣସି ଦିନ ପୂରା ସମୟ ଚାଲିପାରିନାହିଁ । ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଶେଷ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ବିନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ।
ଅଧିବେଶନ ନଚାଲିପରିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର । ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି । ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଶାସନର ନଜର ବିଧାନସଭା ଉପରେ ଥାଏ । ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠିବ ଓ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଆଶାବାଦୀ ଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହମତିରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।"
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ତାହା ହେଉଛି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଗତକାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ । ପ୍ରଥମରୁ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ? ବିରୋଧୀ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ।"
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡିଛି । ଲୋକେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ।"
ଜବାବରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି କହିଛନ୍ତି, "ସାତ ଦିନ ଧରି ବିରୋଧୀ ବିଧାନସଭା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରୀ କଲେ । ଏହାକୁ ଓଡିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦରଦ ସେଇଟା ବି ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।"
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବଜେଟ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ବି ବିନା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । 10 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟୟମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧିବେଶନ ରହିଛି ।
