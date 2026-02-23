Explainer: ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା, 19145 କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ, 1942 ସହାୟିକା ପଦବୀ ଖାଲି
ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବା ତାଲିକାରେ ବାଲେଶ୍ୱର (1701) ଟପରେ ରହିଛି । ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି କଟକ (1310) ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ (1202) ।
Published : February 23, 2026
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଇସିଡିଏସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । 6 ବର୍ଷରୁ କମ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଅଙ୍ଗନବାଡିର କାର୍ଯ୍ୟ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଟୀକାକରଣ ତଥା ଯତ୍ନ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟର 74244 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର 19145ର ନାହିଁ ନିଜସ୍ବ ଗୃହ । ସେହିପରି 1942 ସହାୟିକା ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି ।
କଟକରେ 1310 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନାହିଁ ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ-
ରାଜ୍ୟରେ 74224ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 19145 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ବ ଗୃହ ନାହିଁ । ଅନୁଗୁଳରେ 341, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 623, ବାଲେଶ୍ଵରରେ 1701, ବରଗଡ଼ରେ 852, ବୌଦ୍ଧରେ 118, ଭଦ୍ରକରେ 802, କଟକରେ 1310, ଦେବଗଡ଼ରେ 20, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 116, ଗଜପତିରେ 746, ଗଞ୍ଜାମରେ 1120, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 524, ଯାଜପୁରରେ 893, ଝାରସୁଗୁଡାରେ 87, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 496, କନ୍ଧମାଳରେ 427, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ 828, କେନ୍ଦୁଝରରେ 798, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 934, କୋରାପୁଟରେ 484, ମାଲକାନଗିରିରେ 156, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1202, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 386, ନୟାଗଡ଼ରେ 548, ନୂଆପଡାରରେ 217, ପୁରୀରେ 1048, ରାୟଗଡରେ 590, ସମ୍ବଲପୁରରେ 281, ସୋନପୁରରେ 382, ସୁନ୍ଦରଗଡରରେ 1145 ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ ନାହିଁ ।
6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା-
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା, କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ମୋହନ ସରକାର ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟରେ 74224 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ବା ରୋଷେୟା ପଦବୀ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ରାଜ୍ୟରେ 72782 ପଦବୀରେ ରୋଷେୟା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ 1942 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି । ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 299 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ASER-2024 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନାଁ ଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର 4ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶା ଅନ୍ୟତମ । ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ନାମଲେଖା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ । ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା 2018ରେ 52.8 % ଥିବା ବେଳେ 2024ରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 70.4 % ହୋଇଛି । 2024 ମସିହାରେ 3 ବର୍ଷ ପିଲା 93.8 % ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ 90% ପିଲା ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ।
ଭଡା ଘରେ ଚାଲିଛି 3769 ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର-
ରାଜ୍ୟରେ 6264 ନୂତନ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର 3769 ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭଡା ଘରେ ଚାଲୁଛି । ୮୯ ଟି ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7 କୋଟି 89 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କୋଟି 92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ 50 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ 20 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 14 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 740 ଜଣ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 196 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ 39468 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଛତୁଆ ତିଆରି ହୋଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି । ଏଥି ସହ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 77 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 53 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା-
ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ଠାରୁ 'Ex-Gratia ଆଧାରିତ ବୀମା ଯୋଜନା' ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ସହାୟିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅସମର୍ଥତା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଅସମର୍ଥତା ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଅତିରିକ୍ତ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ-ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ MADA ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସହାୟିକା ଚୟନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ଯ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସହାୟିକା ଚୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭୌଗଳିକ ସୀମା କୋହଳ କରିବା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ-
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ: 3 ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବା ।
ନିଯୁକ୍ତି: ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ ।
ଦାୟିତ୍ୱ: କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିବା ଓ ଛାଡିବା ।
