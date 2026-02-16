ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ରହିଛି...
ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି...
Published : February 16, 2026 at 8:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ସାଇଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଆଣିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ବଜେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ସାଧାରଣତଃ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଲମ୍ବା ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ ଉପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ଦିନ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ?
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?
- ୧୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ।
- ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ।
- ୨୦ ତାରିଖରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
- ୨୧ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ।
- ୨୩ ,୨୪ ତାରିଖରେ ବଜେଟ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେବ।
- ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ହେବନାହିଁ ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରେ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ।
- ୧୦ରୁ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ ଅନୁଦାନ ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା।
- ୩୧ ତାରିଖରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପରେ ବିନିଯୋଗ ବିଲ ଆସିବ।
- ୨ ଏପ୍ରିଲରେ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ବିଲ୍ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ।
- ୪ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
- ୬, ୭ ଏବଂ ୮ ତାରିଖରେ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ଶେଷ ହେବ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର