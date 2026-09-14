ପଶୁ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଦୁର୍ଗା; ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ପଶୁ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 14, 2026 at 4:03 PM IST
Stray Animal Care ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶୁ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ଦୁଇ ମଣିଷ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ । ନିରଞ୍ଜନ, ଦୀର୍ଘ ୪୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଓ ୨୭ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ, ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ କାଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପଶୁ ସେବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ।
ଜୀବଜଗତରେ ଯେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମାନ ଅଧିକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷର ଚିର ସହଚର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ, କୁକୁର, ବିଲେଇଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁର୍ବିସ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଆନିମଲ୍ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ଉଭୟ ପଶୁ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଚାକିରି ସରିଗଲା ସତ, ସେବା ନୁହେଁ :
ସକାଳ ହେଲେ ଅନେକଙ୍କ ଦିନ ନିଜ ପରିବାର, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ଦିନ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ସେବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପଶୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଖାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି, ଚାଲିଚଳନ ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀକୁ ପଢ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି ସେ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ । ଏହା ଭିତରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସେବାରୁ ଅବସର ନେଇନାହାନ୍ତି । ୧୯୮୨ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି କନିଷ୍ଠ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ । ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ୬ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସରକାରୀ ସେବା ପରେ ୨୦୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ପଶୁ ସେବାରୁ ନୁହେଁ । ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ୪୫ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ।
ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଧଡ଼କୁଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହୃଦୟ:
"ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପଶୁ ସେବା ନକଲେ ମୋ ଦିନ ଭଲରେ ଯାଏ ନାହିଁ", ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଦିଏ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିଛି । ତଥାପି ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗରେ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ସହର ବାହାରକୁ କୌଣସି କାମରେ ଗଲେ ବି ସେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନଲାଇନରେ ପାରାଭେଟ୍ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେଉଁ ପଶୁକୁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ।
ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପଶୁଙ୍କ ସହ ଭାବ ନବନିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପଶୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାଣି, ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ।" ଆଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳିଛି । ହେଲେ ବଦଳି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସେବାର ମନୋଭାବ ।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି:
୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮ରେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜନ୍ମ । କୃଷକ ବାପା ଓ ଗୃହିଣୀ ମା'ଙ୍କ ୪ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟତମ । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ସେ କୋରାପୁଟରୁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ବାଙ୍କୀରେ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପଦରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ।
ପଶୁ ସେବାରେ କଟିଲାଣି ୪୫ ବର୍ଷ:
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୮୨ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ ପାଠ ପଢା ଶେଷ କରିବା ପରେ କନିଷ୍ଠ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ୬ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ୨୦୧୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରୁ ଅବସର ନେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ ୪୫ ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ପଶୁ ସେବାରେ ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି । ପଶୁ ଯତ୍ନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ । ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପଶୁ ସେବା ନକଲେ ମୋ ଦିନ ଭଲରେ ଯାଏନାହିଁ । କୌଣସି କାମରେ ସହର ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥାଏ । ପାରେଭେଟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କେଉଁ ପଶୁକୁ କଣ ଔଷଧ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ।"
ପରିବାରର ସମର୍ଥନ, ସେବାର ଶକ୍ତି :
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପଶୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାଣି, ଭାବଭଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡେ । ଚାକିରି ଆରମ୍ଭରେ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡି ହୋଇଛି । ପଶୁ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଲା ଗୋରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଆସନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା କାମରେ ଆସେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପଶୁ ସେବାରେ ପରିବାରର ବାଧା ଆସିନାହିଁ । ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋତେ ମିଳି ଆସୁଛି । ନହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ପଶୁ ସେବାରେ ହିଁ ମୋର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ଆଶାଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ମିଳିଛି ।"
ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସେବା ଯାତ୍ରା:
ସେହିପରି ୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଶୁ ସେବାର ଏକ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଜଣେ ନିରବ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ । ଛୋଟବେଳୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଆବେଗ । ଘରେ ପଶୁ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୧୯୯୯ର ମହାବାତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇଦେଲା । ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ି ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ।
ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗା ସେହି ସେବା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆହତ କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ ଭୟ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ । କାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛି; ଭୟ ନୁହେଁ, ଭଲପାଇବା ହିଁ ପଶୁଙ୍କ ଭାଷା । ପଶୁ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ଆହତ ଓ ଅସହାୟ ପଶୁ ଆସନ୍ତି । କେହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ, କେହି ରାସ୍ତାରେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । କେହା ଦେହରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ, ଆଉ କେହାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ରହିଥାଏ । ଦୁର୍ଗା ଆହତ ପଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଆଶ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରନ୍ତି । ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିରୀହ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ।ପେଟପାଟଣା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରୀ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗା ଆଜିକୁ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ଅସହାୟ ପଶୁଙ୍କ କ୍ଷତରେ ମଲମ ଲଗାଉଛି । ରୋଜଗାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡାରେ ଜନ୍ମିତ ଦୁର୍ଗା ଏବେ ପରିବାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପେଟପାଟଣା ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଠିକାଦାରୀ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ; ଏହା ଶହ ଶହ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁ, କୁକୁର, ଅସହାୟ ବିଲେଇ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେମାନେ କେବେ ‘ବେସାହାରା’ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ହିଁ ପରିବାର, ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଆଶ୍ରୟ । ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସେବାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ପଶୁସେବା ନୁହେଁ; ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧର୍ମ, ତାଙ୍କ ନିରବ ମାନବିକତା ।
ସେବାରୁ ମିଳେ ଶାନ୍ତି :
ପଶୁ ସେବକ ଦୁର୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟବେଳୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଗ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା । ଘରେ ପଶୁ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବାବଦରେ ଅନୁଭବ ଅଧିକ ହେଲା । ତେଣୁ ପଶୁ ସେବାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲି । ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅରମ୍ଭ କଲି । ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିବାଦରେ ଅବଗତ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହଯୋଗ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ । ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜନ୍ତି । କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ଭୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ପ୍ରକୃତର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ନଥିଲେ, ପଶୁ ସେବା କରି ହେବନାହିଁ । ଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଏଁ ଆସିଛି ।"
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ 'ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଆନିମଲ୍' ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଦୁର୍ଗା:
ଗୋ-ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଆନିମଲ୍ । ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ଗୋସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । କେବଳ ଗୋସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରିଚାଲିଛି । ଗୋଶାଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରାଣୀସେବାକୁ ବ୍ରତଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାବାଦ ଶତାଧିକ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୁରୁତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଘୋଡ଼ା, କୁକୁର, ଛେଳି, ବିଲେଇଙ୍କ ସମେତ ଆହତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଏହି ଗୋଶାଳା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ତଥା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର - ୯୪୩୭୧୧୪୮୮୯ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସଂସ୍ଥା ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ସେବକ ।
ତ୍ୟାଗ ନଥିଲେ ପଶୁ ସେବା ଅସମ୍ଭବ :
ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଆନିମଲର ସମ୍ପାଦକ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ । ଗୁରୁତର ମାମଲାରେ ଆମେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥାଉ । ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ମନୋଭାବ ନଥିଲେ ଜୀବ ସେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତ୍ୟାଗ ନଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପଶୁ ସେବା କରି ହେବନାହିଁ । ଦୁର୍ଗା ସେଲଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ପଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆହତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ସା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦା ଆଗଭର
19 ବର୍ଷର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ, ପରଲୋକରେ ପୋଷା ଛେଳି 'କୁଆଁର' , ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଲେ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର