ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୭ମ CII ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମିନତୀ ସିଂହ
Published : August 8, 2026 at 1:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୭ମ CII ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ (MPNRED) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ । ବିଶେଷକରି ସୌର, ପବନ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର, ଯୁଗ୍ମ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏହି ସହଭାଗିତାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେବ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଐତିହାସିକ ସହଭାଗିତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରଣନୈତିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ବଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ଏହି ସହଭାଗିତା ଭାରତର ସବୁଜ ବିକାଶର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । "
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ସହଭାଗିତାର ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ । ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ ସହ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗ୍ରିଡ୍ ସଂଯୋଜନାରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାରେ ଏହି ଏମଓୟୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗ୍ମ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ହେବ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
MoU ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଜନା ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖି ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନୀତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ । ସେପଟେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର