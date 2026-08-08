ETV Bharat / state

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୭ମ CII ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମିନତୀ ସିଂହ

Odisha and Madhya Pradesh signed MoU
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୭ମ CII ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ (MPNRED) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ । ବିଶେଷକରି ସୌର, ପବନ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର, ଯୁଗ୍ମ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏହି ସହଭାଗିତାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେବ ।

Odisha and Madhya Pradesh signed MoU
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଐତିହାସିକ ସହଭାଗିତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରଣନୈତିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ବଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ଏହି ସହଭାଗିତା ଭାରତର ସବୁଜ ବିକାଶର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । "

ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ସହଭାଗିତାର ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ । ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ ସହ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗ୍ରିଡ୍ ସଂଯୋଜନାରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାରେ ଏହି ଏମଓୟୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗ୍ମ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ହେବ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

Odisha and Madhya Pradesh signed MoU
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ETV Bharat Odisha)

MoU ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଜନା ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖି ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନୀତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ । ସେପଟେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

Odisha and Madhya Pradesh signed MoU
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏକାକୀ ମୁକାବିଲା କରିବା କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ': କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ,ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CII INTERNATIONAL ENERGY CONFERENCE
CLEAN ENERGY MOU
DEPUTY CM KANAK VARDHAN SINGH DEO
ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ
ODISHA MADHYA PRADESH MOU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.