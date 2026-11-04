କୋଟିଆରେ ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ; ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା, 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ ଶାନ୍ତାକାର
Published : November 4, 2026 at 9:35 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ) ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି । କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି । ଗତକାଲି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଦିଆଯିବନି ।
ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ପଂଚାୟତର ତଳ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲିଲରେ ଗଞ୍ଜାଇଭାଦ୍ରା ପଂଚାୟତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତଳ ଗଞ୍ଜେଇପଦରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେରେଡିବାଲାସା ଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାଲୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପୋଲିସକୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଏକ ପୋଲିଂ ଅଫିସିଆଲ ଦଳ ଆସୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାଚନିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆଜି ସୁରକ୍ଷା କଡା କଡି କରାଯାଇ ସମୁଦାୟ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ସୀମା ଜଗିବା ପାଇଁ ନିଯୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ନେରେଡିବାଲାସାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଗାଡିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ସେହିବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ନେରେଡିବାଲାସା ଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ନେରେଡିବାଲାସା ଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ବାରା ଖୋଲା ଯାଉଥିବା ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଞ୍ଜେଇପଦରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ନେରେଡିବାଲାସାର ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶାରିକା ପଂଚାୟତରେ ଭୋଟ ଦେବାର କାର୍ଜ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ତେବେ ନେରେଡିବାଲାସା ଠାରେ ପୋଲିଂ ବୁଥ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେଠାରେ ବିଏନଏସ 163 ଲଗାଇ ସାରିଛୁ । ଗତକାଲି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ନହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି । ଆମର ସରଳ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ସେଠାରେ ଆମେ ବେଆଇନ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ; ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ