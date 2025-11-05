ETV Bharat / state

ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବଜେଟର ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ, ତାଗିଦ୍‌ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ଏଥିରେ ମହିଳା ଟିମ୍‌କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

ODISHA SECRETARY MEETING
ODISHA SECRETARY MEETING (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣରେ ୧୩% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଗଣ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବୈଠକରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମହିଳା ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା
ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୩% ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ:

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିତ୍ତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂପର୍କିତ ଉପସ୍ଥାପନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ମୋଟ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣରେ ୧୩% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ୧୦ ବିଭାଗ:
ବୈଠକରେ ବଜେଟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଜଳ ସଂପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତି କରଣ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଦି ୧୦ ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମହିଳା ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା
ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭.୨% ବୃଦ୍ଧି:

ସେହିପରି ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ୭.୨ % ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ନିଜସ୍ୱ କର ଆଦାୟ, ନିଜସ୍ୱ ଅଣ କର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶଧନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୪୭.୬ % ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବରରୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶଧନ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।



ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଲୋଚନା:

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ୫ମ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଇଜ୍ ଅଫ ଡୁଇିଂ ବିଜିନେସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ୨୩ ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର । ଏହା ଉପରେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦେଶପ୍ରେମ, ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ଗୌରବର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ସଂପର୍କରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଛି । 'ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରତା' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୃ​ଷ୍ଟି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ମାନସିକତା, ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଂ ବିଜିନେସ ନିୟାମକରେ ସଂସ୍କାର, ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସଂସ୍ଥାର ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶାସନ ପରିଚାଳନା, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ।



ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:

'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬' ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଚରେ ରହିଥିବା ବିଷୟ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୂଚକାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଚିଠା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସଂସ୍ଥାଗତ ସୁଦୃଢୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଚିବମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ ଓ ସେସବୁର ବିବରଣୀ ପରିଦର୍ଶନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂପର୍କିତ ତଦାରଖ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ବୈଠକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୨୦୨୫ ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ସଚିବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, ‘କେବଳ କ୍ରିକେଟ ବା ଅନ୍ୟ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏବେ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସେ ଏହି ମର୍ମରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ମହାକୁମ୍ଭ: ନୂଆ ରୂପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାମିଲ ହେବେ ସାଢେ ୩ ହଜାର ପ୍ରତିଭାଗୀ

ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓରଂଜନ କୁମାର ସିଂ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA BUDGET
CHIEF SECRETARY MANOJ AHUJA
ODISHA BUDGET SPENT REPORT
ଓଡିଶା ବଜେଟ
ODISHA SECRETARY MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.