ବିଲୁପ୍ତ ପଥେ ପୁରୀର ଗର୍ବ 'ଆଳନ୍ଦିଆ ମାଛି ଗାମୁଛା'; ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ବେଉସା !
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଳନ୍ଦିଆ ମାଛ ଗାମୁଛା, କଳା ଅଛି, କାରିଗରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 30, 2026 at 2:00 PM IST
Puri Traditional Crafts ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉଛି 'ମାଛି ଗାମୁଛା' । ଦିନେ ଏହି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପସିଲେ ପ୍ରତିଟି ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ତନ୍ତର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ । ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଶବ୍ଦ ସ୍ତବ୍ଧ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ତନ୍ତରେ ସୂତାକୁ ଛନ୍ଦି ଗାମୁଛା ବୁଣାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ଏ କାମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି । ଦିନେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ କାରିଗରିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଗାମୁଛାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଲୁପ୍ତି ପଥରେ ରହିଛି । ହେଲେ କାହିଁକି ସଙ୍କଟରେ ଆଳନ୍ଦିଆର ମାଛି ଗାମୁଛା ? କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ? କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ।
ବୁଣାକାରଙ୍କ ଗାଁ ଅଳନ୍ଦିଆ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର ୪ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଣ ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମ । ଗାଁର ୭୦ରୁ ୮୦ଟି ବୁଣାକାର ପରିବାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ନିଜର କୁଳ ବେଉସା ଭାବେ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ, ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବୁଣାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ନିକଟରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମ ବୟନଶିଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକକଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସ୍ତ୍ର ସେଵା ସହ ଜଡ଼ିତ ବୁଣାକାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଳନ୍ଦିଆ ମାଛି ଗାମୁଛାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟନଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖି ଆସିଥିବା ବୁଣାକାରମାନେ ଏବେ ଏଥିପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ମାଛି ଗାମୁଛା:
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଳନ୍ଦିଆ ମାଛି ଗାମୁଛା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି । ସରକାରୀ ସହାୟତା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବୁଣାକାର ପେଷାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଣାକାର ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଳନ୍ଦିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଛି ଗାମୁଛା ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ଓ କଳାପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ବୁଣାକାର ପେଷାକୁ ନେଇ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳା କିଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି କାରିଗରମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଳନ୍ଦିଆ ମାଛି ଗାମୁଛା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଣାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ବୁଣାକାର ପ୍ରଭାସିନୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପର ପିଢ଼ି ଏ କାମ ପ୍ରତି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏ କାମରେ ମଜୁରୀ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ବୃତ୍ତିରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତନ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ । କିଛି ସୁବିଧା ନମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଏ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।"
ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ମୂଲ:
ଦିନକୁ ୫ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା କାମ କାଲେ ମାତ୍ର ୩ଟି ଗାମୁଛା ତିଆରି ହୋଇଇଥାଏ । ଗାମୁଛା ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଦିନକୁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ । ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ଯରେ ଲାଗିଲେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବାରୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଏହି ସ୍ବଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ହେତୁ ବୁଣାକାର ପେଷାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହିଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଘରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, "ଆଳନ୍ଦିଆ ମାଛି ଗାମୁଛା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାରିଗରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ନାହିଁ । ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନି । ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ହେତୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ନୂଆ ପିଢି ଏହି ବେଉସାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ହାତଗଣତି ବୁଣାକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛୁ ।"
ବୁଣାକାରଙ୍କ କଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା:
ତେବେ ଆଳନ୍ଦିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାମୁଛାର ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ଓ କଳାପ୍ରେମୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଵିଶେଷ କରି ଗାମୁଛାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଳନ୍ଦିଆ ଗାମୁଛା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ପରିଚୟ ଗଢ଼ିବା, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପ୍ୟକେଜିଂରେ ଆଧୁନିକତା ଆଣିବା ଏବଂ ମେଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ବିକ୍ରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ଓ କଳାପ୍ରେମୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
GI ଟ୍ୟାଗ ଦାବି:
ସେପଟେ ଆସାମର ପାରମ୍ପରିକ ଗାମୁଛା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସାମୀ ଗାମୁଛାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ GI ଟ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଆସାମ ଗାମୁଛା ଏବେ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଆଳନ୍ଦିଆ ଗାମୁଛାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପୁରୀ ଆଳନ୍ଦିଆ ଗାମୁଛା ବି ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିବ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
କଳାକୃତି ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଆଳନ୍ଦିଆର ପ୍ରଜାପତି ଗାମୁଛାର ଗୁଣବତ୍ତା ବେଶ ଭଲ । ଆସାମ ସରକାର ଆସାମ ଗାମୁଛାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପୁରୀର ମାଛି ଗାମୁଛାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାରର ଅଭାବ ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଳନ୍ଦିଆ ଗାମୁଛାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ।"
ଆଳନ୍ଦିଆକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡିବାକୁ ଦାବି:
ସେହିପରି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ ସେନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଗାମୁଛା କିଣିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ୍ ଉପକୃତ ହେବେ । ପାରମ୍ପରିକ ଗାମୁଛା ସମେତ ଅନେକ ଭେରାଇଟିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଣାକାରମାନେ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁବ ପିଢ଼ି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳା ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ । ପୁରୀର ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ସହିତ କଳାଗ୍ରାମ ନାୟକପାଟଣା, ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାଗ୍ରାମ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଣ ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର୍ ହେରିଟେଜ କରିଡର୍ କରାଗଲେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ।
ବୁଣାକାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଆଳନ୍ଦିଆ ପାଖରେ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରର ରହିଛି । ସେଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରନ୍ତା । ଏହା ହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଗାମୁଛା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କରି ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିହୁଅନ୍ତା । ଭଲ ଆୟ ହେଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳା ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ?
ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ସହଜ ଋଣ, ଆଧୁନିକ ବୟନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଡିଜାଇନ୍ ତାଲିମ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣରେ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ବୁଣାକାରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କାରିଗରୀ କର୍ମଶାଳା ଅୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଆଳନ୍ଦିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବୁଣାକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଥିବା ପୁରୀ ସଦର ତନ୍ତୁବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତିର ସହକାରୀ ସଂପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଆଳନ୍ଦିଆର ପାରମ୍ପରିକ ଗାମୁଛାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାମୁଛାର ଵିଶେଷ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାମୁଛା ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବୁଣାକାରମାନେ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିବେ ।"
ଆଳନ୍ଦିଆ ଗାମୁଛା କେବଳ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ବୟନ କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ । ଏହାର ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ସହ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଆଗାମୀ ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ।