କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ୬ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ୍
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର 5 ଓ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଯୁବକ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । 3 ମାସ ହେଲା ଦରମା ଦେଉନି ମାଲିକ । ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ ।
Published : February 18, 2026 at 6:07 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ । ଓଡ଼ିଶାର 6 ଯୁବକ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । 3 ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଦରମା, 5 ଦିନ ହେବ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଡିଭିଜିନାଲ ଲେବର କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଯୁବକ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଜିପୁରୁ ଗାଁର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁ, ନୂଆଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ମଲିକ, ବରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପୁଳାଇ ଗାଁର ଫକୀର ଚରଣ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, କାଟଣା ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାଟଣା ବଣିଆ ଗାଁର ହରିହର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ବରାଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାରଙ୍ଗକୂଆଁ ଗାଁର ହଳଧର ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ସ୍ବାଇଁ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ କୌଡିଆପାଳ ଗାଁର ସନାତନ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ।
କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ?
ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଲାଗି ୨୦୨୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଓମପ୍ରକାଶ ଓ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦୁଇ ଜଣ ମାଲିକ ପ୍ଲାଏଉଡ଼ କାମ ଲାଗି ଏହି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଚୋନବୁରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାସକୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି କହି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଯୁବକ ମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ପରେ ମାଲିକ ତିନିମାସ ଠିକଠାକ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପରେ 3 ମାସ ହେବ ଟଙ୍କା ଦେଉନି,ଭିସା ଗୁଡିକୁ ଛଡାଇ ନେଇ ଯାଇଛି ମାଲିକ । ଏହା ସହ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିବା ଭିଡିଓ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଫସି ରହିଥିବା ଯୁବକ ।
ଭୋକ ଉପାସରେ ଫସିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ:
ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ୬ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ । ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଟିଏ ନାହିଁ । ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ । ଏପଟେ କୁଜିପୁରୁ ଗାଁର ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପରିବାର । ଘରେ ଜଳୁନି ଚୁଲି । ଭୋକ ଉପାସରେ ପୂରା ପରିବାର ।
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ:
ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ସାହୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୁଢା ବାପା, ମା’ ସହ ତିନି କୁନି କୁନି ପିଲା ଆମକୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶ । ସେ ସେଠାରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଇବୁ, ଚାରିମାସ ହେବ ଘରେ ଟଙ୍କା ଟିଏ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।’
ଏପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମିନତୀ । ଏହି ୬ ଓ଼ଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ପୂରା ପରିବାର ଓ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ ।
ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଡିଭିଜିନାଲ ଲେବର କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।’
