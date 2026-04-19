ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଜନସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଜନସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆଗଭର ସରକାର । ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁରୋଧ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ।
Published : April 19, 2026 at 12:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୫୩,୯୫୦ଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି । ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଓ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
'ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ ମିଶନ':
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 'ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ ମିଶନ' ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ସଂଗ୍ରହ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ 'ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ରେପୋଜିଟୋରୀ' ବା ଏନଡିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆଦିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି । ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ରହିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ଗବେଷଣା, ସଂରକ୍ଷିତ ତଥ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ ଉପଲବ୍ଧତା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଟାଲଗିଂ କରି ସଂରକ୍ଷଣ, ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ।
ରାଜ୍ୟରେ ୫୩,୯୫୦ଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୩,୯୫୦ଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକସ୍ଥଳ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆଦି ରହିଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ସଂପର୍କରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଭିଯାନ:
ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗ୍ରହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଥିକୁ 'ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ' ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯିବାକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ନପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ ଯିବେ । ଏହି ମିଶନରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ । ଏ ସଂପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଓ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି । ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଓ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଜିଲ୍ଲାଓ୍ୱାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ:
ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜାରି ରହିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଦଳ ଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ପରିବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ।
ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାଶଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର