ଆପଣା କଲେ ପର , ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ, 17 ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାହାରା
17ଜଣ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପିଏମଡି ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାର ୱାର୍ଡରଲ କୋଠା ।ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 4, 2026 at 5:04 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: 'ମୋର ତିନି ପୁଅ ଏବଂ ତିନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ... ପରିଶ୍ରମ କିର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲି .. ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ବି କରାଇଲି .. ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ।" ଛଳଛଳ ଆଖି, ଥରଥର କଣ୍ଠରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଶିବା ରେଡ୍ଡୀ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରିକ୍ସା ଟାଣି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ଶିବା ରେଡ୍ଡୀ । ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, ତିନି ପୁଅ ଓ ତିନି ଝିଅ । ହେଲେ ତିନି ମାସ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି (MKCG) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜଲେଜର PMD କୋଠା ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଚଲା ବୁଲା ମଧ୍ୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ପୁଅ-ଝିଅ ଅଣଦେଖା କଲେ । ଶେଷରେ ଶିବାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ।
MKCG ମେଡିକଲରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବୃଦ୍ଧ/ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡଗଡ ଥାନା ଏକଲପୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକାମାରି ଗ୍ରାମର ଶ୍ୟାମ ମହାରଣା । ଶ୍ୟାମଙ୍କ ବୟସ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବଳ ବୟସ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୟାମ କାମ କରି ପରିବାର ପାଳୁଥିଲେ । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ହସ୍ପିଟାଲ ଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଅରାଜି ହେବାରୁ, ଏକୁଟିଆ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା । ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର PMD ମେଡିକାଲ କୋଠା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହିତ ମେଡିକାଲରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ମହାରଣା ।
ଶିବା ଏବଂ ଶ୍ୟାମ କେବଳ 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 17 ଜଣ ବୃଦ୍ଧୃବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଲଟିଛି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ । ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି, ପରିଣତ ବୟସରେ ଜୀବନ ସହ ଜୁଝୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଓ ପରିଜନଙ୍କ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମରଶରୀର ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ୍ କହିଛନ୍ତି ।
ସାହାର ଦେଇଛି MKCG:
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ପିଏମ୍ଡି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ରହିଥିବା ୱାର୍ଡରଲ କୋଠା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଜଣ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ରହୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେସାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ସହାୟତା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଖାଶୁଣା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି । MKCG ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ସନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଶ୍ୟାମ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ମୋତେ ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ? ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଥର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଛି । ହେଲେ ସାଥିରେ କେହି ଆସୁନଥିଲେ । ଆଖିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ନାହିଁ।"
MKCG ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସହାୟତା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ କରୁଛୁ । କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । "
ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୈନିକ ତିନିଟି ସିଫ୍ଟରେ 6 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧ-ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ବେଡ୍ ସଫା କରିବାଠାରୁ, ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଔଷଧ ଦେବା ଏବଂ ପୋଷାକ ସଫା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଲାଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେଉ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ । ଏଠାରେ କିଏ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଛଅ ମାସ ହେଲା । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆସିନଥାନ୍ତି । ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ଏହି ବିଭାଗରେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଶାସନପଦର ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି । ମୋ ପକ୍ଷେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବି । ସକାଳେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇ ପରିସର ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛି । ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରେ ।"
ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମୟ ଘରେ କଟିବା କଥା, ତାହା ହସପିଟାଲରେ କଟୁଛି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ସେବା କରିବା କଥା, ତାହା ପର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧ-ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ସାହାରା ବନିଥିବା ବେଳେ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି 'ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ', ବାପାମାଆ ସାଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ
ଅଟୋ ଚାଳକରୁ ସେବାର ସାରଥୀ... ନିରାଶ୍ରୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଭୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର