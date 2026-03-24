ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 2026: ଏପ୍ରିଲ 2 ସୁଦ୍ଧା ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ସମ୍ଭାବନା, ମେ' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ
ଚଳିତବର୍ଷ 51ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଟ୍ରିକ 2026 ପରୀକ୍ଷା ଖାତାଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । 12 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 24, 2026 at 11:00 AM IST
10th Board Exam Evaluation and Result, କଟକ: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ । OMR ସିଟ୍ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । କେବଳ ସବଜେକଟିଭ୍ (Subjective)ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଚଳିତବର୍ଷ 51ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି । 12 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସଠିକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ମେ' ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ:
ସେହିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଛି । ସେହିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲପାଳ, SP ମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବୋର୍ଡ ଅବଗତ କରିଛି । ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମେ' ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କପି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାମ:
ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲେ ମେ’ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଲାର ସହ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କପି କରି ନାହାଁନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୩,୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୧୯ ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ କରି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଭ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ୩,୦୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
