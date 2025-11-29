ଓଡ଼ିଆପ୍ରେନ୍ୟୁର ୱେବପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନବସୃଜନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ
Published : November 29, 2025 at 8:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବସୃଜନତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆପ୍ରେନ୍ୟୁର ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାକାଥନ୍ 3.0 । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗବେଷଣା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ବିଭାଗ ଏବଂ ୟୁନିସେଫର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହାକାଥନର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
ଏହିକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆପ୍ରେନ୍ୟୁର ୱେବପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ନିୟତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହି ୱେବପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜନିଜ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ନିଜ ନିଜ ମେଣ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ୱେବପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଅଭିନବ ସୃଜନଶୀଳତା (Innovative Ideas) ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ।
ହାକାଥନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହାକାଥନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସୃଜନଶୀଳତା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ହାକାଥନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେବେ । ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାକାଥନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟତି ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆପ୍ରେନ୍ୟୁର, ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାକାଥନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନବସୃଜନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ଏହା କେବଳ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନାହିଁ ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସିସଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ହାକାଥନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ।"
ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ । ଏହି ହାକାଥନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ” ବୋଲି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
