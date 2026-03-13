କତାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲା ମର ଶରୀର
ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଲା କତାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ କୁନା ଖୁଣ୍ଟିଆ ମର ଶରୀର । ଗାଁରେ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କତାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ । ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତଦେହ । କତାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ କୁନା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଜନ୍ମମାଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ନାଇକାଣି ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମୃତକ କୁନା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ମର ଶରୀର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦା ଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ କୁନା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗତ ୪ ମାସ ତଳେ କତାରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଠାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ପାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୁନା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଖବର ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କୁନାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ।