ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା; ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସରେ ଛାଡ଼ିଲା ପୋଲିସ, ତଦନ୍ତରେ କରିବେ ସହଯୋଗ
ଏହି ମାମଲାରେ ସୋମବାର ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । IOଙ୍କ ନିକଟରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପୀଡିତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : November 24, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ବାରରେ ଜଣେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ତେବେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦଫାଗୁଡ଼ିକରେ ୭ ବର୍ଷରୁ କମ ସଜା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ନୋଟିସରେ ଛଡାଯାଇଛି । 35 (3) BNSS (ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା) ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସରେ ଛାଡିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଥାନାଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ରଖି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପଚରାଉଚରା କରି ଗିରଫ କରିବା ପରେ ନୋଟିସରେ ଛାଡିଥିଲା । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା; 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, IOଙ୍କ ନିକଟରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବେ ପୀଡିତା
ନଭେମ୍ବର ୨୧ (ଶନିବାର) ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଫେସବୁକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସିଏମଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ରବିବାର ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୧୨୪ /୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ରାତିରେ ଉକ୍ତ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ମୋ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ବାଉନ୍ସର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା (FIR) କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ଥାନାରେ ଏତଲା
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଓ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର