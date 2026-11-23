ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା; 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, IOଙ୍କ ନିକଟରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବେ ପୀଡିତା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ । ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : November 23, 2026 at 11:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ବାର ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଜି (ସୋମବାର) ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଇଆରସି ଭିଲେଜର କୈଳାସ ସିଂହ (୫୧), ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ମନୋଜ ଜେନା (୩୪), ୟୁନିଟ୍-୮ ଅଞ୍ଚଳର ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ (୩୨) ଓ ନୟାପଲ୍ଲୀର ଦେବାଶିଷ ସାହୁ (୨୮) ।
ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ରଖି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୨୧ (ଶନିବାର) ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଫେସବୁକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସିଏମଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ରବିବାର ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୧୨୪ /୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, "ରାତିରେ ଉକ୍ତ ବାରରେ ମୁଁ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ମୋ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ବାଉନ୍ସର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା (FIR) କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଓ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ।"
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଗତକାଲି କହିଥିଲେ, "ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତଲା ହୋଇଛି। ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛୁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ଥାନାରେ ଏତଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର