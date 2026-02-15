ETV Bharat / state

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ

ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Geeta Patnaik passes away
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (@MohanMOdisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 10:03 PM IST

କଟକ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରବିବାର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘାତ (ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍) ହେବା ପରେ ସେ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତରେ ସହଗାୟିକା ଭାବେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଯାଯାବର”ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ “ଫୁର କିଣା ଉଡିଗଲା ବଣି” ତାଙ୍କ ଗାୟନ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସୃଜନ ଭାବେ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶକ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ପଡ଼ିଛି । ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଓ ପରିଚିତ ନାମ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “ଏମିତି ପୁକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି”, “ବାହା ମୁଁ ହେବି” ଏବଂ “ମୋ ଦେହରେ” ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିପୁଣତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି ।

"ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦଗତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି," ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

"ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି," ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

