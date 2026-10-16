ଓଡ଼ିଆ ଆରପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଲେ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ
ରାୟପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ୧୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମେଡଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 16, 2026 at 10:31 PM IST
Presidents Medal Odia Inspector, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (ଆରପିଏଫ୍)ରେ ଇନସିପେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ । ରାୟପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ୧୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମେଡଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (ଆରପିଏଫ୍)ର ଇନସିପେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡିଆ ଅଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଇକାଣୀପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତାମରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ସମ୍ମାନ । ଦେଶର ୧୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମେଡେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଭିଜନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ପ୍ରଫୁଲଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ତାମରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ନିଜର ସଂସ୍କାର, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଚ୍ଚୋଟ୍ଟତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ପାଥେୟ କରି ଦେଶସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଏଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
୧୯୮୯ ମସିହାରେ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରଫୁଲ ଦୀର୍ଘ ସାଢ଼େ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରେଳବାଇ ଓ ଦେଶର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି । ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ୍ଟତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅତୁଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।
ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଚଳିତ ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନିଷ୍ଠାପର ସେବା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇବା ନେଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦେଶ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ମିଳିଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି । ନିଜର ଦୀର୍ଘ ୩୮ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲୁଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ତଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଶାଖାପାଟନମର ବବୁଲି ରେଳଷ୍ଟେସନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ-ଚାର୍ଜ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେ ଆମର ସଚ୍ଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ । ଏପରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ନେଇ ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛତ୍ରପୁରରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ଟ୍ରକ, ମହିଳା ମୃତ, 9 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତେଲୁଗୁଙ୍କ 'ବୋମଲା କୁଲୁବୁ' ପୂଜା, ନବରାତ୍ରିରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଦେବ ଦରବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର