ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦମ୍; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଉତ୍କଳର ୬, ଫକୀରମୋହନର ୪ ଅଧ୍ୟାପକ
ଗବେଷଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ୨୦୨୫ ‘ସାଇନ୍ସ-ରାଙ୍କ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି’ରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 8, 2026 at 9:58 PM IST
ODIA PROFESSORS EXCEL GLOBAL ARENA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୬ ଅଧ୍ୟାପକ । କର୍କଟ ଔଷଧରୁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ।
ଗବେଷଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ୨୦୨୫ ‘ସାଇନ୍ସ-ରାଙ୍କ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି’ରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୬ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୪ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱର ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଳିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୬ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ହେଲେ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଏମେରିଟସ୍ ପ୍ରଫେସର ନିଗମାନନ୍ଦ ଦାସ, ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଜୟଦେବ ଦିଣ୍ଡା, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଏମେରିଟସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଗଗନ ବିହାରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚଇନି ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଡଃ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର କର୍କଟ ରୋଗର ଔଷଧ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଜିନୋମ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସଫଳତା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ନବସୃଜନ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ।" ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି ।
ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ୪ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫% ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ, ଧାତୁ ନିଷ୍କାଷଣ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ପଦ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ପଙ୍କଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଭୂଗୋଳ ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଆଣବିକ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜୈବ–ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ମନୋଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା: ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଓଏଲଏମ ଚୁକ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର