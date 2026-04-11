ETV Bharat / state

ପିପିଲିରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଓ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ପିପିଲିରେ ଏକ ବୃହତ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

ପିପିଲିରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ପିପିଲିରେ ଏକ ବୃହତ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କଳାନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପିପିଲି ସହରକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ।

ପିପିଲିରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ:

ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଜବାହାର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନିକଟରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଦା ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ଟି ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଘୁମୁରା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ରଣପା, ଶଙ୍ଖ ବାଦନ ଓ ଗୋଟିପୁଅ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କଳା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ପଦା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ପରିଚୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ।"

'ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି':

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଲୋକକଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ କେମିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପିପିଲି ମାଟି ଗୋଟିଏ କଳାର ମାଟି, ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟି ଏ ମାଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗର୍ବର କଥା ।

ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପିପିଲି ଭଳି ଏକ କଳାତ୍ମକ ମାଟିରେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଅତିଥିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଏହି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକକଳାର ସୁରକ୍ଷା, ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । 'ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ' ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟି ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।




ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଠାରୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପରିପେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଲୋକକଳା ଦିବସ ପିପିଲି ମାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମୁଛି ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ

ଇଟିିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

TAGGED:

ODIA PAKHYA IN PIPILI
UTKAL DIVAS IN PIPILI
ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ
PRITHVIRAJ HARICHANDAN
ODIA PAKHYA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.