ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ: ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
Published : April 14, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 9:04 AM IST
Pana Sankranti, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ । ଆଜି ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଏହି ଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
Happy Maha Bishuba Pana Sankranti! pic.twitter.com/JZ4SJNbvDF— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ଆଜି ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଆମ ପରମ୍ପରାର ଗର୍ବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପର୍ବ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହେବା। pic.twitter.com/IaaPrLPcGU— CMO Odisha (@CMO_Odisha) April 14, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପରମ୍ପରାର ଗର୍ବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପର୍ବ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହେବା ।"
ତୁଳସୀରେ ଠେକି ବନ୍ଧା ପରମ୍ପରା:
ଆଜି ଦିନର ଆହୁରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଠାରୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଉପରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠେକି ବନ୍ଧାଯାଏ । ଏଥିରେ ମାଟିରୁ ତିଆରି ଏକ ଘଡିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି କୁଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳସୀ ଉପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉତ୍ତାପରୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଆ ଘରେ ଏପରି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚଳନ ରହି ଆସିଛି । ଆଜି ଚଉରା ମୂଳରେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ବ:
ଆଜି ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଯାହା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହାକୁ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷରେ ଆଜି ଠାରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବେଲପଣା ଓ ଛତୁଆ ପଣା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦିନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଓ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଆଜି ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ ସମାଗମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି ।