ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ରାଜଧାନୀ, 108 ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ
ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୦୮ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 14, 2026 at 2:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୧୦୮ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଓଡି଼ଆ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
୧୦୮ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ରାମଚରିତ ମାନସ ପଠନ:
ଆଜି ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୦୮ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ଜାକଜମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୧୦୮ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ରାମଚରିତ ମାନସ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ହାତରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଟିରେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଜୟ ହନୁମାନ କହି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ।
ନବବର୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ:
ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ । ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିର ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଝାଞ୍ଜ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ଆଜି ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।" ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 108 ହନୁମାନ ଚଳିଶା ପଠନ କରିଲେ ମନ ଓ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ ।
ଏପରି ପାଳନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ:
ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଣା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପଣା ପଥିକର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଆରାମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଦହି ପଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତୁଆ ଓ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଓ ଫଳ ମିଶ୍ରଣରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକମାନେ ସେବନ କରି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର