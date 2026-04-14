ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ପଞ୍ଜିକା; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ...
ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା । ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ବଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 14, 2026 at 7:09 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ । ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା । ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା, ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାରେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତ ରହିବ ? ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ? କୃଷି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ? ଏନେଇ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୂଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଏହି ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବାର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପାଞ୍ଜିରେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଶୁଭ ବେଳା, ଅଶୁଭ ବେଳା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରପରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯିବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ।"
ବିଶ୍ବ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବ !
ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତ ପଞ୍ଜିକାରେ ବିଶ୍ବର ସମାଚାର ରହିଛି । ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଘଟିବ ? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଘଟିବ ? ତାହାର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ରହିଛି । ଯଦି ବିଶ୍ବ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ମୁସଲିମ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବ ।"
"ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା ଦେଖିବା । ତେବେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିବ । ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ରହିବ । ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଦେଖାଯିବ । ଯେହେତୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ । ସୌର ଭୟ ,ଅଗ୍ନି ଭୟ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବେ ସ୍ବଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବହୁ ଲୋକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ । ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେବ । ରୁଦ୍ର ତାପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଯେତେତୁ ସ୍ବଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବେ, ତେଣୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ