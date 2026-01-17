ETV Bharat / state

ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ; ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ପରିବାର

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତିନିଦିନ ବିତି ଗଲାଣି । ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି । ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

Odia migrant labour killed in telangana family seeks justice
ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦୃଶ୍ୟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 17, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ତେଲଙ୍ଗାନା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ । ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ବୁଢୀ ମା । ତିନିମାସର ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ । ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର କି ବି଼ଡମ୍ବନା ! ପୁଅ ଆସିଲାନି, ଆସିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର । ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଘଡିକି ଘ଼ଡି ଚେତା ହରାଇ ପଡୁଛି ପତ୍ନୀ । ବୁକୁ ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂସିଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଠାକୁରପାଟଣା ଗାଁରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ଶୋକ ।

ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତିନିଦିନ ବିତି ଗଲାଣି । ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦୃଶ୍ୟ (Etv Bharat)

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:-
ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଲୋଡିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରପାଟଣା ଗାଁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା । ତେଲେଙ୍ଗାନା କୋକାପେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନିଜଣ ଦୁର୍ବୁତ୍ତଲ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଅବିନାଶଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଅବିନାଶ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୋକାପେଟ ଗୋଶାଳା ଲେବର କଲୋନୀରୁ ବାହାରି ଗାନ୍ଧୀପେଟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅଲେଖ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମେଳା ଦେଖି କଲୋନୀକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତିନିଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅବିନାଶଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ,ପର୍ସ ଆଦି ଲୁଟିନେବା ପରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।

ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅବିନାଶ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡିକୁ ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗାଡି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ନ କରି ପଳାଇ ଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାନ୍ଧୀପେଟର ଗୋଶାଳା ନିକଟରୁରୁ ଅବିନାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅବିନାଶଙ୍କୁ ଏହି ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଅବିନାଶଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ପରିଡ଼ା ତେଲେଙ୍ଗାନା ନରସିଂହ ଥାନାରେ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିବାର ତିନି ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି।


ତିନିମାସର ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ:-
ଜଣେ ନୀରିହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାକୁ ଯେତିକି ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଯୁବକଙ୍କ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଡି ଚାଳକ ସହାୟତା ନ କରିବା । ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କର ଏପରି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିନ୍ଦା କରଯାଉଛି । ଏପଟେ ଅବିନାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକର ଲହରୀ । ତିନିମାସର ଶିଶୁକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ । ଘଡିକି ଘଡି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅବିନାଶଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

